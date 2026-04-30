Okamura sa stretol s Vučičom, ktorý ho označil za priateľa Srbska
Belehrad 30. apríla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič vo štvrtok prijal predsedu Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomia Okamuru a vyhlásil, že je veľkým priateľom Srbska, ktorý rozumie postojom krajiny ku Kosovu. Po stretnutí označil Okamura vzájomné vzťahy medzi oboma štátmi za nadštandardné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Tanjung a portálu idnes.cz.
„Som veľmi rád, že dnes môžem v Srbsku privítať nášho skvelého priateľa, predsedu českého parlamentu Tomia Okamuru, ktorý výborne rozumie postojom Srbska ku Kosovu a Metohiji, ako aj všetkým ostatným otázkam. Som mu nesmierne vďačný a dúfam, že ho budem môcť čoskoro opäť privítať,“ povedal Vučič.
„Prijatie bolo veľmi srdečné,“ povedal Okamura po stretnutí so srbským prezidentom. Témou ich stretnutia bola podľa predsedu českej snemovne európska integrácia Srbska, o ktorej sa vyjadril, že ju plne podporuje. Začlenenie západného Balkánu do Európy by podľa neho bolo pre Českú republiku veľkým prínosom, lebo v prípade prijatia Srbska do EÚ by slovanské štáty získali výhodu v Európskom parlamente. Ďalšou témou boli konkrétne obchodné projekty, o ktoré by mala ČR záujem, a to predovšetkým v oblasti dopravy a dopravných prostriedkov, uviedol Okamura.
Ešte pred schôdzkou s Vučičom sa šéf českej snemovne stretol s predsedníčkou srbského parlamentu Annou Brnabičovou. „Keby som bol vtedy v politike, Kosovo by som neuznal,“ povedal Okamura po stretnutí narážajúc na jednostranné vyhlásenie nezávislosti tejto krajiny v roku 2008. Podľa portálu idnes.cz sa jej tiež ospravedlnil za bombardovanie NATO v 90. rokoch počas vojnových konfliktov v Juhoslávii.
Okamura svoju návštevu ukončil stretnutím so srbským premiérom Djurom Macutom.
