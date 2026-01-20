< sekcia Zahraničie
Okamura: Stíhanie za plagáty je politicky motivované
Autor TASR
Praha 20. januára (TASR) - Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu (PSP) Tomio Okamura považuje svoje stíhanie v kauze predvolebných plagátov za politicky motivovanú kauzu. Zdôraznil, že na plagátoch nevidí nič nezákonné a svoje názory neodvolá. Vyhlásil to v utorok po rokovaní Mandátového a imunitného výboru PSP, ktorý bude rozhodovať o tom, či snemovni odporučí vydať Okamuru a tiež premiéra Andreja Babiša na trestné stíhanie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Za politický názor mi na základe aktivity minulej vlády hrozia tri roky väzenia. Naďalej platí, že na plagátoch nevidím nič nezákonné,“ vyhlásil Okamura. SPD podľa neho len upozorňuje na riziká nezvládnutej migrácie a nechce, aby štát vyplácal dávky rodinám, ktoré svoje deti neposielajú do školy. „Stíhanie vnímam ako politicky motivované, keď orgány vychádzajú zo správ z doby exministra (Víta) Rakušana. Svoje názory na nebezpečenstvo nelegálnej migrácie a zneužívanie sociálnych dávok neodvolám,“ dodal šéf snemovne.
Na otázku, či sa nechá vydať na trestné stíhanie, odpovedal, že rozhodnutie nechá na poslancoch výboru. Dodal, že bude bojovať za slobodu slova. „Za našej vlády sa nebudú ľudia zatvárať za názory, za našej novej vlády sa ľudia nebudú báť hovoriť. My chceme slobodu a demokraciu,“ podotkol. Rokovanie výboru bolo podľa neho vecné, vrátane otázok opozičných poslancov.
Najskôr uviedol, že nie je presvedčený o tom, či české súdy rozhodujú nezávisle. Neskôr podráždene odpovedal na otázku, či spochybňuje nezávislosť českej justície, že keď niekto nesúhlasí s fungovaním súdov, to ešte neznamená, že spochybňuje ich nezávislosť. Vraj len poukazuje na to, že súdne konania v ČR sú neadekvátne dlhé a je potrebné urobiť nejakú reformu.
Na rokovaní výboru sa osobne zúčastnil aj premiér Babiš, ten však novinárom žiadne vyjadrenie neposkytol. O vydanie oboch politikov na trestné stíhanie požiadali súdy. Babišova kauza sa týka dotácií pre Farmu Čapí hnízdo. Mestský súd v Prahe ho v nej dvakrát oslobodil, odvolací súd však rozsudok dvakrát zrušil. Ak by Babiša poslanci vydali, prípad by sa vrátil na prvostupňový súd. Odvolací ho zaviazal, aby sa pri ďalšom pojednávaní riadil jeho verdiktom, podľa ktorého sú Babiš aj jeho niekdajšia spolupracovníčka Jana Nagyová vinní.
Výbor v utorok rokovanie prerušil a o odporúčaní, či by snemovňa mala politikov na stíhanie vydať, rozhodne na ďalšom zasadnutí 3. februára.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)