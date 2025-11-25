< sekcia Zahraničie
Okamura: Taiwanská politika Senátu pre snemovňu platiť nebude
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Tomio Okamura nechce, aby snemovňa v tomto volebnom období koordinovala zahraničné cesty so Senátom. Podľa neho to nie je možné, lebo obe komory vzhľadom na svoje politické zloženie zastávajú iné názory. Povedal to v utorok po prvej schôdzke s vedením Senátu. Zdôraznil, že je profesionál a pragmatik a osobnú animozitu voči vedeniu hornej komory nemá. Okamura aj šéf Senátu Miloš Vystrčil sa v minulosti navzájom kritizovali, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Povedal som tiež na rovinu, že politika Taiwan, ktorú prezentoval Senát, nebude politikou nastupujúcej vládnej koalície v zložení SPD, ANO a Motoristi. Určite nie je možné, aby Senát napríklad niekde prezentoval takto diametrálne odlišné zahraničnopolitické názory a potom by z toho malo vyplynúť, že sú to snáď názory nastupujúcej vládnej koalície,“ podotkol Okamura.
Predstavitelia Senátu, ale aj Poslaneckej snemovne v minulosti opakovane cestovali na Taiwan aj s početnými delegáciami z podnikateľského sektora. Za bývalého vedenia snemovne bola spolupráca s Taiwanom označená za „misiu Taiwan“ a politici si od nej sľubovali nové zahraničné investície v ČR v oblasti moderných technológií.
Predseda snemovne zdôraznil, že zahraničné cesty ako šéfa dolnej komory parlamentu preňho nie sú prioritou. Chce, aby sa čo najrýchlejšie začal realizovať program vznikajúcej koalície, k čomu chce prispieť tak, že bude pripravovať podmienky na to, aby jej zákony prechádzali čo najrýchlejšie. Na otázku, ako bude vyzerať jeho spolupráca s Vystrčilom na osobnej úrovni vzhľadom na ich vzájomnú kritiku, uviedol, že z osobnej roviny sa na to nepozerá.
„Som profesionál a pragmatik. Mojou jedinou úlohou pri spolupráci so Senátom je, aby čo najrýchlejšie a za čo najlepších podmienok prechádzali zákony našej novej vládnej koalície, ktorá, dúfam, bude vymenovaná čo najskôr. Iný cieľ nemám,“ dodal Okamura.
Vystrčil podotkol, že na niektoré zahraničné cesty, ako napríklad stretnutia na úrovni Vyšehradskej štvorky, budú chodiť spoločne. V prípade diskusie o niektorých zahraničnopolitických otázkach, napríklad EÚ, NATO či o podpore Ukrajiny, bude podľa neho záležať na tom, či bude Okamura prezentovať názory, aké mal predtým, než sa stal šéfom snemovne, alebo tie z návrhu programového vyhlásenia vznikajúcej vlády. „Ak to bude tak, že bude zastupovať to, čo je väčšinový názor Poslaneckej snemovne, tak napríklad v prípade nášho vzťahu k EÚ či NATO to nebude problém,“ skonštatoval Vystrčil. Zatiaľ sa podľa neho zdá, že Okamura chce vo svojej funkcii zastávať názory snemovne ako celku.
