Okamžitý mier nebude, povedal Trump po telefonáte s Putinom

Washington 4. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump po stredajšom telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom varoval, že na Ukrajine nenastane „okamžitý mier“. Lídri krajín okrem toho diskutovali aj o nedávnych dronových útokoch Ukrajiny na Rusko a o vývoji situácie v Iráne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a príspevku šéfa Bieleho domu na sociálnej sieti Truth Social.



„Práve som dotelefonoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovor trval približne hodinu a 15 minút. Diskutovali sme o ukrajinskom útoku na ruské lietadlá, ako aj o rôznych ďalších útokoch, ku ktorým došlo na oboch stranách. Bol to dobrý rozhovor, ale nie rozhovor, ktorý by viedol k okamžitému mieru. Prezident Putin však povedal, a to veľmi dôrazne, že bude musieť reagovať na nedávny útok na letecké základne,“ priblížil Trump v príspevku.



Ukrajina v nedeľu v rámci operácie „Pavučina“ prostredníctvom dronov zaútočila na ruské vojenské letiská tisíce kilometrov za frontovou líniou. Podľa ukrajinského generálneho štábu zničili 12 ruských lietadiel vrátane strategických bombardérov.



Šéf Bieleho domu po telefonáte zároveň uviedol, že lídri hovorili aj o Iráne, ktorý v súčasnosti vedie jadrové rokovania s USA. „Kráti sa čas na to, aby Irán urobil rozhodnutie o jadrových zbraniach, a musí ho urobiť rýchlo. Prezidentovi Putinovi som povedal, že Irán nemôže mať jadrovú zbraň, a verím, že v tomto sme sa zhodli,“ skonštatoval Trump.



Podľa americkej hlavy štátu Putin naznačil, že sa zúčastní na rokovaniach s Iránom a že by možno „mohol byť nápomocný pri ich rýchlom ukončení“. Teherán od apríla vedie nepriame rokovania s USA o novej jadrovej dohode. Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom v roku 2018. Tá zmiernila sankcie uvalené na Irán výmenou za obmedzenie jeho nukleárnych aktivít. Teherán po odstúpení USA prestal dodržiavať dohodu a výrazne napredoval v jadrovom vývoji.



Spojené štáty, Izrael a ďalšie západné krajiny opakovane obvinili Irán zo snahy získať jadrovú zbraň. Teherán to dlhodobo popiera a tvrdí, že jeho jadrový program je určený výlučne na civilné účely.