Okinava si pripomína 50 rokov od ukončenia americkej administratívy

Tokio 15. mája (TASR) - Japonský ostrov Okinava si v nedeľu pripomína 50 rokov od ukončenia spravovania Američanmi, pričom nespokojnosť s pretrvávajúcou prítomnosťou amerických vojsk a obavy z narastajúceho napätia v regióne stále silnejú.



Americká okupácia Japonska po druhej svetovej vojne trvala do roku 1952, ale prešlo ďalších 20 rokov, kým Okinava - najjužnejšia prefektúra krajiny - získala späť svoju suverenitu.



Výročie je pripomínané oficiálnymi ceremóniami, za ktorými sa však podľa tlačovej agentúry AFP skrývajú dlhodobé obavy tamojších obyvateľov z rozsiahlych amerických základní a najnovšie aj z hrozby otvorenej vojenskej konfrontácie s Čínou.



Mnohí Okinavčania sa domnievajú, že ich ostrov nesie nespravodlivé bremeno, pretože hostí väčšinu z približne 55.000 príslušníkov americkej armády rozmiestnených v Japonsku, a protestujú, aby na tento problém upozornili politikov.



Okinava tvorí len 0,6 percenta rozlohy Japonska, ale nachádza sa na nej približne 70 percent tamojších vojenských základní a zariadení USA. To prináša mnohé problémy - havárie, hlučnosť, ako aj zločiny páchané vojakmi vrátane prípadov znásilnenia.



Japonský premiér Fumio Kišida, ktorý bude v nedeľu na Okinave pri príležitosti tohto výročia, v piatok pred zákonodarcami priznal nespokojnosť so stagnujúcim riešením tejto otázky.



Kľúčovým bodom napätia je plánované premiestnenie leteckej základne námornej pechoty Futenma na Okinave, ktorú niekedy prezývajú aj "najnebezpečnejšou základňou na svete", pretože sa nachádza v tesnej blízkosti obytných štvrtí.