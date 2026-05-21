Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Oklahoma City zvíťazila nad San Antoniom a vyrovnala sériu na 1:1

Útočník San Antonio Spurs Victor Wembanyama (1) strieľa proti pivotovi Oklahoma City Thunder Isaiahovi Hartensteinovi (55) počas druhej polovice druhého zápasu finále Západnej konferencie play-off NBA v stredu 20. mája 2026 v Oklahoma City. Foto: TASR/AP

Autor TASR
New York 21. mája (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyrovnali stav série vo finále Západnej konferencie NBA na 1:1, keď v noci na štvrtok zvíťazili nad San Antoniom Spurs 122:113. Triumf najlepšieho tímu po základnej časti režíroval Shai Gilgeous-Alexander s 30 bodmi a 9 asistenciami. Tretí zápas je na programe v noci na sobotu v San Antoniu.



NBA - finále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/:

druhý zápas:

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:113

/stav série: 1:1/
