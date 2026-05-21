Oklahoma City zvíťazila nad San Antoniom a vyrovnala sériu na 1:1
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:113.
Autor TASR
New York 21. mája (TASR) - Basketbalisti tímu Oklahoma City Thunder vyrovnali stav série vo finále Západnej konferencie NBA na 1:1, keď v noci na štvrtok zvíťazili nad San Antoniom Spurs 122:113. Triumf najlepšieho tímu po základnej časti režíroval Shai Gilgeous-Alexander s 30 bodmi a 9 asistenciami. Tretí zápas je na programe v noci na sobotu v San Antoniu.
NBA - finále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/:
druhý zápas:
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 122:113
/stav série: 1:1/
