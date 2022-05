Oklahomský guvernér podpísal najprísnejší interrupčný zákon v USA

Oklahoma City 26. mája (TASR) - Oklahomský guvernér Kevin Stitt podpísal v noci na štvrtok zákon, ktorým sa úplne zakazujú interrupcie okrem prípadov, keď je tehotenstvo výsledkom znásilnenia či incestu, alebo je ohrozený život tehotnej ženy. Oklahoma sa tak stala štátom, ktorý má najprísnejšiu právnu normu o potratoch v celých USA, píše agentúra AP.



Nový zákon nadobudol platnosť okamžite po Stittovom podpise.



"Sľúbil som Oklahomčanom, že ako guvernér podpíšem akýkoľvek zákon ochraňujúci život a zameraný proti interrupcii. A som hrdý na to, že sa mi dnes tento prísľub podarilo naplniť," uviedol Stitt vo vyhlásení.



Jediné výnimky, ktoré v Oklahome umožňujú potrat, sú ohrozenie života matky a tehotenstvo v dôsledku znásilnenia či incestu, ktoré však museli byť nahlásené na polícii.



Zákon lekárom umožňuje vykonať interrupciu v prípadoch, keď je potrebné vybrať z tela matky "mŕtve nenarodené dieťa, ktoré zomrelo pri spontánnom potrate" a pri mimomaternicovom tehotenstve. Nevzťahuje sa na používanie antikoncepcie a takzvanej núdzovej antikoncepcie, ktorá sa používa po pohlavnom styku.



Dve zo štyroch oklahomských interrupčných kliník prestali vykonávať zákroky už v máji. Vtedy totiž Stitt podpísal zákon, ktorý zakazuje vykonávanie interrupcií, keď je možné určiť, že dieťaťu v maternici bije srdce. To podľa odborníkov zodpovedá približne šiestemu týždňu tehotenstva, keď mnohé ženy ešte nevedia, že sú tehotné.



V priebehu leta začne navyše v Oklahome platiť ďalší zákon, ktorý definuje vykonanie interrupcie ako trestný čin a neobsahuje výnimky pre znásilnenie či incest. Človek, ktorý vykoná interrupciu, bude môcť byť odsúdený na najviac desať rokov odňatia slobody.



Podobný zákon schválili vlani v americkom štáte Texas, kde sa počet interrupcií následne výrazne znížil, pretože ženy začali chodiť do okolitých federálnych štátov vrátane Oklahomy.