Okolie Neapola zasiahlo najsilnejšie zemetrasenie za posledné roky

Neapol 30. júna (TASR) - Mesto Neapol na juhu Talianska a jeho okolie zasiahlo v pondelok napoludnie zemetrasenie s magnitúdou 4,6, uviedol taliansky Národný ústav geológie a vulkanológie (INGV). Otrasy patrili k najsilnejším v oblasti za ostatné roky, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Z oblasti bezprostredne nehlásili nijaké väčšie materiálne škody či zranenia. Talianska agentúra ANSA informovala, že obyvatelia západnej časti Neapola i okolitých obcí vybiehali do ulíc zo strachu, aby nezostali uväznení v zrútených budovách.



ANSA tiež uviedla, že v dôsledku otrasov pozastavili v súlade s príslušným protokolom premávku niektorých železničných spojov v okolí Neapola. Pozastavená bola aj linka č. 2 neapolského metra, spájajúca mestá Bagnoli a Pozzuoli. Výluka sa však nedotkla vlakovej dopravy medzi Rímom a Neapolom.



Podľa INGV boli otrasy najciteľnejšie v obci Bacoli s približne 26.000 obyvateľmi ležiacej asi 20 kilometrov západne od Neapola. Táto obec sa nachádza vo vulkanickej oblasti Campi Flegrei známej aj ako Flegrejské polia, ktorá sa tiahne od okraja Neapola do mora a je najväčšou aktívnou kalderou v Európe. Ide pritom o turistami vyhľadávaný región, do ktorého patrí aj ostrov Capri.