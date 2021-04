Okolie ruskej ambasády v Prahe obsadila polícia

Praha 22. apríla (TASR) - Niekoľko policajných áut vrátane ťažkoodencov a monitorovacích vozidiel obsadilo v noci na štvrtok okolie ruského veľvyslanectva v Prahe. Polícia údajne reaguje na aktuálnu situáciu, píše český spravodajský portál Novinky.cz.



Podľa reportéra Noviniek sa pri ambasáde objavili dve kamerové autá, ktoré sa používajú napríklad pri demonštráciách na sledovanie okolia, dve autá s dvoma družstvami špeciálnej poriadkovej jednotky a niekoľko osobných áut, ktoré obchádzali okolie. Okrem toho sa tam štandardne pohybujú policajti z ochrannej služby.



Nie je jasné, prečo polícia posilnila bezpečnosť okolo ambasády. Polícia sa k situácii nechce bližšie vyjadrovať. Jej hovorkyňa Eva Kropáčová povedala len to, že policajti dohliadajú na bezpečnosť okolo ruského veľvyslanectva na základe vyhodnotenia aktuálnej situácie, ďalšie informácie poskytovať nebude. Podľa hovorkyne polícia nebude komentovať ani otázku, či sa tam už stal nejaký incident alebo priestupok.



České ministerstvo zahraničných vecí očakáva do štvrtkového poludnia vyjadrenie Ruska ohľadne umožnenia návratu všetkých 20 vyhostených českých diplomatov na veľvyslanectve v Moskve. Ak Rusko požiadavke nevyhovie, nový český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek popoludní rozhodne o znížení pracovníkov ruskej ambasády v Prahe.



Už v pondelok ľudia demonštrovali pred ruskou ambasádou z dôvodu, že Rusko je zapletené do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v roku 2014, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia.