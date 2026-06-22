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Okolie železničnej stanice v Brne evakuovali po náleze munície
Prevádzka stanice bola pozastavená, avšak výzva na evakuáciu sa podľa polície budovy netýka.
Autor TASR
Brno 22. júna (TASR) - Česká polícia evakuovala okolie hlavnej železničnej stanice v Brne. Počas prác na neďalekej stavbe totiž našli predmet pripomínajúci nevybuchnutú muníciu. Cestujúci aj vodiči v okolí musia počítať s obmedzeniami. TASR o informuje podľa portálov Noviny.cz a iDnes.cz
„Nález munície z druhej svetovej vojny obmedzil život v centre Brna. Na stavenisku pri vlakovej stanici objavili predmet pripomínajúci leteckú bombu. Policajti uzavreli okolie nálezu a na miesto už mieri pyrotechnik,“ informovala polícia na sieti X.
Evakuovaný musí byť perimeter v rozsahu 300 metrov od miesta nálezu. Týka sa to stoviek ľudí, najmä z okolitých bytov a obchodov.
Prevádzka stanice bola pozastavená, avšak výzva na evakuáciu sa podľa polície budovy netýka.
„Nález munície z druhej svetovej vojny obmedzil život v centre Brna. Na stavenisku pri vlakovej stanici objavili predmet pripomínajúci leteckú bombu. Policajti uzavreli okolie nálezu a na miesto už mieri pyrotechnik,“ informovala polícia na sieti X.
Evakuovaný musí byť perimeter v rozsahu 300 metrov od miesta nálezu. Týka sa to stoviek ľudí, najmä z okolitých bytov a obchodov.
Prevádzka stanice bola pozastavená, avšak výzva na evakuáciu sa podľa polície budovy netýka.