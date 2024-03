Okolo cintorína v Moskve,kde majú pochovať Navaľného,hliadkuje polícia

Moskva/Praha 1. marca (TASR) - Na Borisovskom cintoríne v Moskve, kde sa v piatok má konať pohreb ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, a v jeho okolí boli posilnené bezpečnostné opatrenia, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Policajti hliadkujú v blízkosti cintorína i pri stanici metra Borisovo. Na stĺpoch verejného osvetlenia sú inštalované monitorovacie kamery. Pripravené sú aj kovové zátarasy.



Vo štvrtok polícia umožňovala vstup do areálu cintorína až po kontrole dokladov a uvedení dôvodu návštevy cintorína. V niektorých prípadoch museli ľudia na kontrolu predložiť aj osobnú batožinu.



Cirkevný obrad sa uskutoční v chráme zasvätenom ikone Bohorodičky Zmierni môj žiaľ v moskovskej štvrti Marjino, kde politik aj s rodinou žil.



Telo Alexeja Navaľného vydali úrady jeho matke Ľudmile až minulú sobotu. Predtým to niekoľko dní pod rôznymi zámienkami odmietali.



Ľudmila Navaľná vtedy uviedla, že Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) jej dal ultimátum: buď bude súhlasiť s utajeným pohrebom svojho syna bez verejnej rozlúčky, alebo bude Navaľnyj pochovaný na cintoríne na pozemku väzenského tábora Polárny vlk v obci Charp za polárnym kruhom, kde Navaľnyj - podľa úradov 16. februára - zomrel.



Úrady tvrdia, že politik zomrel prirodzenou smrťou. Niekoľko dní pred smrťou bol už po 27. raz od začiatku výkonu trestu poslaný do trestnej cely. Politikovi priaznivci sú presvedčení, že bol zavraždený.



Vdova po politikovi Julija prisľúbila, že bude pokračovať v práci svojho manžela.