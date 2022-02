Lupiči s nožmi v ruke vtrhli do školy a ukradli žiakom počítače

Štokholm 8. februára (TASR) - Dvaja lupiči s nožmi vtrhli v pondelok do jednej z učební gymnázia v strednej časti Švédska a žiakov prinútili, aby im vydali svoje počítače. S odvolaním sa na políciu a tamojšie médiá o tom informovala agentúra AFP.



Lupiči boli zamaskovaní a do triedy na gymnáziu v meste Västers vtrhli krátko po obede, uviedol denník Aftonbladet. Vystrašili študentov, avšak pri úteku o časť svojho lupu aj prišli, keďže ich naháňali viacerí učitelia, dodal denník.



Polícia podrobnosti o ozbrojenej lúpeži zatiaľ nepotvrdila. Uviedla však, že na miesto bola privolaná po tom, ako "viacerí páchatelia" ľudí na škole donútili, aby im odovzdali "elektroniku".



Jeden zo žiakov Aftonbladetu povedal, že v škole v dôsledku incidentu prebiehala "pomerne rozsiahla policajná operácia". Uviedol, že páchatelia boli "asi dvaja", pričom "učitelia ich naháňali", v dôsledku čoho hodili ulúpené počítače do kríkov.



Riaditeľ školy Henrik Pettersson povedal, že hoci pri incidente nik neutrpel zranenia, lupičom sa podarilo odcudziť počítače celej jednej triede. "Nikdy som nič také nevidel," dodal.