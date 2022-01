Britský premiér čelí ďalším obvineniam pre porušovanie lockdownu

Londýn 25. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson čelí novým obvineniam z porušenia pandemických pravidiel. Objavila sa informácia, že zamestnanci sa v londýnskom sídle premiéra na Downing Street počas prvého lockdownu v júni 2020 zhromaždili, aby mu zablahoželali k narodeninám. Správu priniesli v pondelok tlačové agentúry DPA a PA Media.



Sídlo na Downing Street uviedlo, že personál sa "zhromaždil iba nakrátko" v miestnosti kabinetu po zasadnutí. Reagovalo tým na správu televíznej stanice ITV News, podľa ktorej tam bolo prítomných do 30 ľudí.



Stanica informovala, že stretnutie popoludní 19. júna 2020 zorganizovala premiérova manželka Carrie Johnsonová ako narodeninové prekvapenie preňho, hoci bolo spoločenské stýkanie vo vnútorných priestoroch zakázané.



Agentúra PA dostala informáciu, že nakrátko sa na stretnutí zúčastnila aj interiérová návrhárka Lulu Lytleová, ktorá robila okázalú renováciu premiérovho bytu a práve na ňom na Downing Street pracovala.



Hovorkyňa Downing Street uviedla: "Skupina zamestnancov, pracujúcich v ten deň, sa nakrátko zišla v miestnosti kabinetu po zasadnutí a zablahoželala premiérovi k narodeninám. Bol tam necelých desať minút."



Televízia ITV News tiež informovala, že v ten večer neskôr boli hore na poschodí, v oficiálnej rezidencii premiéra, hosťami rodinní priatelia.



Downing Street zareagovala: "Toto vôbec nie je pravda. Premiér v súlade s vtedajšími pravidlami hostil v ten večer malý počet rodinných príslušníkov vonku."



Hovorkyňa dizajnérskej firmy Soanne Britain, ktorej spoluzakladateľkou je Lytleová, uviedla: "Lulu bola 19. júna na Downing Street a pracovala na renovácii (premiérovho tamojšieho bytu). Lulu nebola pozvaná ako hosť na žiadnu narodeninovú oslavu premiéra. Lulu naňho len čakala, aby sa s ním mohla porozprávať, a na vyzvanie vošla nakrátko do miestnosti kabinetu."



Britský minister životného prostredia George Eustice tvrdenia ITV News o zhromaždení 30 osôb na Downing Street odmietol, napísala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC. Počet účastníkov bol podľa neho "blízko desiatim" a bola to "doslovne len narodeninová torta, ktorú priniesli na záver dňa". Vyjadrenia ITV News odmietol aj minister dopravy Grant Shapps.



Britský labouristický poslanec David Lammy premiéra obvinil, že porušil dôveru obyvateľov krajiny. Johnsona vyzval, aby odstúpil.



Bývalá predsedníčka britskej Konzervatívnej strany Sayeeda Warsiová pre BBC uviedla, že Johnson by mal "dlho a starostlivo popremýšľať o tom, čo je v najlepšom záujme tejto krajiny".



Nedôveru premiérovi vyjadrili už viacerí členovia Konzervatívnej strany. Poslanec David Davis ho minulú stredu (19. januára) požiadal, aby v spojitosti so spornými večierkami v sídle predsedu vlády na Downing Street 10 odstúpil.



Druhá stála tajomníčka úradu vlády Sue Grayová v súčasnosti vedie vyšetrovanie možného porušenia pandemických opatrení členmi britskej vlády počas lockdownu. Grayová podľa BBC mala informácie aj o oslave z 19. júna 2020. Výsledky jej vyšetrovania by mali byť zverejnené v priebehu tohto týždňa.