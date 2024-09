Okres Okaloosa odložil kúpu historickej lode pre najväčší umelý útes

Tallahassee 6. septembra (TASR) — Floridský okres Okaloosa odložil hlasovanie o kúpe schátraného zaoceánskeho parníka SS United States, ktorý by po potopení v pobrežných vodách vytvoril najväčší umelý útes na svete. TASR informuje podľa agentúry AP.



Vedenie miestnej samosprávy tento týždeň odložilo hlasovanie o kúpe na 17. septembra. "Narazili sme na problém s prevádzkovateľmi mól (vo Filadelfii)," vysvetlil správca okresu Okaloosa John Hofstad.



Hovorca okresu uviedol, že stále aktívne spolupracujú s neziskovu organizáciou SS United States Conservancy, ktorá stojí za snahou o záchranu lode, ale odmietol sa bližšie vyjadriť k stavu návrhu.



Loď SS United States bola 14. novembra 1969 vyradená z prevádzky a odvtedy chátra. Pri móle 82 na rieke Delaware v južnej Philadelphii kotví už 28 rokov. Prenajímateľ kotviska počas pandémie koronavírusu podľa novín The Philadelphia Inquirer zdvojnásobil nájomné na 1700 dolárov na deň. Právny spor o poplatky ukončilo až rozhodnutia federálneho súdu. Podľa neho musí loď opustiť do 12. septembra súčasné kotvisko.



Okres Okaloosa na Floride na pobreží Mexického zálivu chce potopením lode vytvoriť najväčší umelý útes na svete. Ako potápačská atrakcia by to podporilo cestovný ruch, obchody s potápačskými potrebami, charterové plavby a spolu so zvýšením obsadenosti hotelov by to miestnu ekonomiku posilnilo o milióny dolárov ročne.



"Väčšina potápačov bude veľmi nadšená," povedal David Bailey z potápačského klubu Emerald Coast Scubaholics. "Ale každý z útesových programov je aj o niečom viac ako len o potápaní. ... Keď vybudujete útesy, získate ryby," vysvetlil.



Floridský okres Okaloosa sa o loď zaujíma už od roku 2022 a jej potopením by chcel doplniť viac ako 500 umelých útesov vo svojich vodách.



SS United States je najväčšia osobná loď postavená v lodeniciach v USA a je o viac ako 30 metrov dlhšia, ako bol Titanic. Počas svojej prvej plavby v roku 1952 preplávala Atlantický oceán za tri dni, 10 hodín a 40 minút a tým získala Modrú Stuhu za nový rýchlostný rekord.