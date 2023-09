Okresy v Brandenbursku žiadajú od vlády tvrdšiu azylovú politiku

Berlín 26. septembra (TASR) - Okresy v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko, ktorá obkolesuje Berlín, prekročili svoje ubytovacie kapacity pre migrantov a žiadajú tvrdšiu azylovú politiku. Uviedol to predseda okresu Oberspreewald-Lausitz Siegurd Heinze pre agentúru DPA v rozhovore, ktorý bol zverejnený v utorok, informuje TASR.



Heinze tvrdí, že z Nemecka bolo repatriovaných príliš málo migrantov bez vyhliadky na pobyt alebo tých, ktorí musia krajinu opustiť. "Toto všetko už nedokážeme ľuďom v teréne vysvetliť. Nálada sa trochu mení," povedal. Okresy, mestá a obce v Brandenbursku upozorňujú na svoje požiadavky od minulého roka.



Heinze vyzval na obmedzenie výhod pre migrantov pri absencii žiadosti o azyl a väčší počet repatriácií do domovských krajín. "Musí existovať striktná repatriácia ľudí, ktorí nemajú nárok na azyl," pokračoval. Dodal, že ak sa situácia nezmení, v istom bode nebudú tamojšie úrady môcť vyhovieť všetkým. Upozornil, že v Nemecku opäť hrozí vznik stanových mestečiek.



Heinze nepovažuje za problém len ubytovacie kapacity pre migrantov. "Našimi najväčšími problémami sú aj kapacity v centrách denných služieb, školách a zariadeniach zdravotnej starostlivosti," povedal. Federálna vláda podľa jeho slov zatiaľ neprišla so žiadnym riešením týchto problémov.