< sekcia Zahraničie
Okresy v okupovanej Chersonskej a Záporožskej oblasti sú bez elektriny
Terčom útokov ukrajinských dronov bol v noci na pondelok anektovaný Krymský polostrov.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 29. júna (TASR) - Proruské okupačné úrady v Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny hlásia v pondelok veľké výpadky v dodávkach elektriny, informoval spravodajský web denníka Le Monde, píše TASR.
„Všetky okresy Chersonskej oblasti sú úplne alebo čiastočne bez elektriny,“ potvrdil v pondelok ráno šéf Ruskom čiastočne okupovanej Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo.
Šéf okupačnej správy Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij v príspevku na platforme Telegram informoval o „útokoch nepriateľa na energetický systém Záporožskej oblasti, pri ktorých boli poškodené energetické objekty.“ Ukrajina sa k týmto tvrdeniam nevyjadrila.
Terčom útokov ukrajinských dronov bol v noci na pondelok anektovaný Krymský polostrov. Výbuchy hlásili okrem iných aj z miest Kerč a Sevastopol, ktorého gubernátor Michail Razvozžajev v pondelok informoval, že za posledných 24 hodín protivzdušná obrana mesta vyradila 29 ukrajinských dronov. Zároveň potvrdil, že po páde trosiek dronov v meste a okolí vypuklo niekoľko požiarov.
Ruské ministerstvo obrany vo svojej rannej zvodke informovalo, že od 20:00 h v nedeľu do 07:00 h v pondelok jej jednotky zachytili v Rusku, na Kryme, ako aj v Čiernom a Azovskom mori celkovo 209 dronov. Zvodka sa nezmieňuje o obetiach, zranených a materiálnych škodách. Ukrajinská strana sa k útokom dronov z noci nevyjadrila.
Velenie ukrajinskej armády v pondelok informovalo, že Rusko v noci na pondelok zaútočilo na Ukrajinu 108 dronmi, pričom 82 z nich bolo zostrelených alebo vyradených prostriedkami elektronického boja. V 11 lokalitách boli zaznamenaní zásahy 25 útočných dronov, ako aj dopad trosiek. Armáda vo svojej rannej zvodke upozornila, že útok ruskej armády pokračuje.
Ukrajinské regionálne úrady doplnili, že za posledných 24 hodín boli v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch zabití štyria ľudia a 28 bolo zranených. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prišli o život dvaja ľudia a ďalších deväť ich bolo zranených pri ostreľovaní a útokoch dronmi. V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny bolo zranených päť ľudí. Útoky ruskej armády hlásili zo 45 miest a dedín v regióne. Úrady Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny informovali o dvoch zabitých a 26 zranených civilistoch, informovala britská stanica BBC.
„Všetky okresy Chersonskej oblasti sú úplne alebo čiastočne bez elektriny,“ potvrdil v pondelok ráno šéf Ruskom čiastočne okupovanej Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo.
Šéf okupačnej správy Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij v príspevku na platforme Telegram informoval o „útokoch nepriateľa na energetický systém Záporožskej oblasti, pri ktorých boli poškodené energetické objekty.“ Ukrajina sa k týmto tvrdeniam nevyjadrila.
Terčom útokov ukrajinských dronov bol v noci na pondelok anektovaný Krymský polostrov. Výbuchy hlásili okrem iných aj z miest Kerč a Sevastopol, ktorého gubernátor Michail Razvozžajev v pondelok informoval, že za posledných 24 hodín protivzdušná obrana mesta vyradila 29 ukrajinských dronov. Zároveň potvrdil, že po páde trosiek dronov v meste a okolí vypuklo niekoľko požiarov.
Ruské ministerstvo obrany vo svojej rannej zvodke informovalo, že od 20:00 h v nedeľu do 07:00 h v pondelok jej jednotky zachytili v Rusku, na Kryme, ako aj v Čiernom a Azovskom mori celkovo 209 dronov. Zvodka sa nezmieňuje o obetiach, zranených a materiálnych škodách. Ukrajinská strana sa k útokom dronov z noci nevyjadrila.
Velenie ukrajinskej armády v pondelok informovalo, že Rusko v noci na pondelok zaútočilo na Ukrajinu 108 dronmi, pričom 82 z nich bolo zostrelených alebo vyradených prostriedkami elektronického boja. V 11 lokalitách boli zaznamenaní zásahy 25 útočných dronov, ako aj dopad trosiek. Armáda vo svojej rannej zvodke upozornila, že útok ruskej armády pokračuje.
Ukrajinské regionálne úrady doplnili, že za posledných 24 hodín boli v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny pri ruských útokoch zabití štyria ľudia a 28 bolo zranených. V Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny prišli o život dvaja ľudia a ďalších deväť ich bolo zranených pri ostreľovaní a útokoch dronmi. V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny bolo zranených päť ľudí. Útoky ruskej armády hlásili zo 45 miest a dedín v regióne. Úrady Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny informovali o dvoch zabitých a 26 zranených civilistoch, informovala britská stanica BBC.