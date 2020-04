Výročie Leninovho narodenia si v Rusku pripomenuli aj počas pandémie

Moskva 22. apríla (TASR) - Nižšia účasť v dôsledku karanténnych opatrení na obmedzenie šírenia nového koronavírusu poznamenala stredajšie oslavy 150. výročia narodenia vodcu boľševickej revolúcie Vladimiar Iľjiča Lenina v Rusku. Uviedla to agentúra AFP.V Moskve prišlo k Leninovmu mauzóleu na Červenom námestí aj napriek celoštátnym obmedzeniam zhromažďovania osôb niekoľko desiatok stúpencov komunizmu, z ktorých mnohí mali na tvárach rúška.Komunistická strana Ruskej federácie (KPRF), najväčší opozičný subjekt v dolnej komore parlamentu, uviedla, že návštevníci mauzólea dodržiavali odstupy a kvety kládli v malých skupinách. Väčšina mala rúška, no predseda strany Gennadij Ziuganov sa rozhodol prísť bez neho. Niektorí účastníci spomienky nechávali kvety aj pri soche Leninovho nástupcu, diktátora Josifa Stalina. Na spomienkovej akcii sa zúčastnili i členovia radikálneho zoskupenia Ľavicový front, ktorí sú ostrými odporcami vlády prezidenta Putina.Komunisti usporiadali podobné spomienkové podujatia v blízkosti Leninových sôch aj v iných ruských mestách.Na hlavnom námestí Novosibirska jeho starosta Anatolij Lokot povedal, že súčasná pandémia len potvrdzuje Leninove myšlienky o rovnosti.uviedol v prejave uverejnenom na webovej stránke KPRF.V Leninovom rodnom meste Ulianovsk (do roku 1924 Simbirsk) si jeho narodenie pripomenula strana Komunisti Ruska založená v roku 2012.Leninovu pamiatku si uctili aj jeho stúpenci v bývalých sovietskych republikách, napríklad v Kirgizsku.