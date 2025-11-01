< sekcia Zahraničie
OKTÓBER V MAĎARSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša októbrový prehľad udalostí v Maďarsku.
Bratislava/Budapešť 1. novembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša októbrový prehľad udalostí v Maďarsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. októbra - Premiér Viktor Orbán prijal vo svojej oficiálnej rezidencii v Budapešti bývalú nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, s ktorou má pomerne napäté vzťahy. „Pre nás platí: raz kancelárka, navždy kancelárka. Vitajte v Maďarsku, Angela Merkelová,“ napísal Orbán na sociálnej sieti Facebook.
5. októbra - Niekoľko tisíc ľudí sa v maďarskom univerzitnom meste Pécs zúčastnilo na pochode za práva LGBTQ osôb, ktorý sa konal napriek oficiálnemu zákazu. Podľa odhadov na pochod prišlo 7000 až 8000 demonštrantov, ktorí sa vydali z centra mesta približne na poludnie a večer sa pokojne rozišli. Podporu komunite LGBTQ prišli vyjadriť aj poslanci Európskeho parlamentu.
6. októbra - Maďarská vláda nemá v úmysle zaviesť v krajine euro. Vyhlásil to Viktor Orbán s tým, že krajina by nemala spájať svoj osud s Európskou úniou viac, než to robí v súčasnosti. EÚ sa podľa jeho slov momentálne nachádza vo fáze „dezintegrácie“.
- Dve stovky pracovníkov sociálnej sféry v Maďarsku demonštrovali pred úradom vlády. Na protest proti nízkym mzdám umiestnili pred budovu množstvo deravých topánok symbolizujúcich chudobu.
7. októbra - Budapeštianska polícia zaistila stovky miliónov forintov trom nemocničným pracovníkom vrátane dvoch primárov, ktoré sú podozriví z úplatkárstva. Primári vyberali za termíny liečby a za samotnú zdravotnú starostlivosť 100.000 až 140.000 forintov (257 až 360 eur) mesačne pod hlavičkou podpory neexistujúcej nadácie, pričom zdravotná starostlivosť je v tejto nemocnici financovaná štátom.
15. októbra - Pre Maďarsko má spolupráca s Ruskom v oblasti dodávok energie strategický význam. Povedal to minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, podľa ktorého je ruská energia pre Maďarsko nevyhnutná.
16. októbra - Maďarská vláda pracuje na zavedení 14. dôchodku. Oznámil to premiér Orbán, ale na druhý deň spresnil, že takýto krok by bolo možné zrealizovať do dvoch až štyroch rokov.
20. októbra - Predseda maďarskej vlády prijal v Budapešti v na pôde Národného zhromaždenia spolupredsedníčku nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelovú. Témy stretnutia Vikotr Orbán nespresnil, iba uviedol, že viedli „rozhovor dobrej atmosféry“.
21. októbra - Maďarská ropná spoločnosť MOL sa po požiari v rafinérii Százhalombatta v nasledujúcom období zameria na dodávky pohonných látok v Maďarsku, pričom zváži aj potrebu využitia strategických zásob. Hasiči požiar 38 kilometrov južne od Budapešti lokalizovali, neboli hlásené žiadne zranenia.
23. októbra - Brusel dnes nie je pomoc, ale hrozba. Brusel a jeho predstavitelia prinášajú Maďarsku namiesto rozvoja vojnu, vyhlásil Viktor Orbán. Prejav maďarského premiéra pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie v roku 1956 pred stotisícovým davom na Kossuthovom námestí vysielali naživo viaceré médiá.
- Viktor Orbán sa nateraz stal „najvernejším spojencom Kremľa“. Vyhlásil to predseda mimoparlamentnej strany TISZA a najsilnejší Orbánov kritik Péter Magyar v prejave pred davom na preplnenom budapeštianskom Námestí hrdinov a priľahlej Andrássyho triede. Aj jeho prejav vysielali naživo viaceré médiá.
27. októbra - Rusko-ukrajinská mierová zmluva bude podpísaná v Budapešti, povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v exkluzívnom rozhovore pre maďarskú verejnoprávnu televíziu M1. Dodal, že mierový americko-ruský summit sa v Budapešti uskutoční, hoci je nateraz odložený.
30. októbra - Predsedu maďarskej vlády prijme 7. novembra americký prezident Donald Trump v Bielom dome. Na tlačovej konferencii to oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Na schôdzke obe strany podpíšu dohody o spolupráci v oblasti energetiky, vojenského priemyslu, ekonomiky a financií. Niektoré z nich už podľa Gulyása boli prerokované a niektorých príprava ešte prebieha. Trump s Orbánom budú budú diskutovať aj o možnom vývoji smerujúcom k mieru na Ukrajine.
- Maďarská vláda po dlhej diskusii rozhodla, že zavedie 14. dôchodok. Viktor Orbán doplnil, že v súčasnosti sa pracuje na spôsobe realizácie tohto plánu. Predtým v príspevku na sociálnej sieti odkázal, že kým bude on vládnuť, starší ľudia budú v bezpečí.
31. októbra - Viktor Orbán vyhlásil, že sa na budúci týždeň počas návštevy vo Washingtone pokúsi presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Maďarsku udelil výnimky z nových sankcií USA zameraných na ruskú ropu. Trumpova administratíva minulý týždeň zaviedla sankcie proti hlavným ruským štátnym ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil. Zatiaľ čo väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ) po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 výrazne znížila alebo zastavila dovoz ruských fosílnych palív, Maďarsko a Slovensko pokračujú v ich odbere cez potrubie. Maďarsko dokonca zvýšilo podiel ruskej ropy vo svojom energetickom mixe.
