Zahraničie
OKTÓBER V NEMECKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša októbrový výberový prehľad udalostí v Nemecku.
Autor TASR
Bratislava/Berlín 1. novembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša októbrový výberový prehľad udalostí v Nemecku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho významu, i témy so slovacikovým momentom.
2. októbra - Nemecké médiá pred oslavami 35. výročia zjednotenia krajiny poukázali na to, že pocit spolupatričnosti slabne. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry YouGov si až 43 percent obyvateľov východných oblastí myslí, že rozdiely prevažujú, v roku 2019 pritom podobný názor zastávalo 34 percent. Aj podľa oficiálnych kruhov má pocitová priepasť reálne základy – napríklad v majetkových pomeroch, výške miezd či zastúpení vo vedúcich pozíciách.
3. októbra - Nemecký kancelár Friedrich Merz pri príležitosti 35. výročia zjednotenia krajiny, známeho ako Deň nemeckej jednoty, vyzval na „nový začiatok“. Na oficiálnej slávnosti v meste Saarbrücken sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.
- Niekdajšia nemecká kancelárka Angela Merkelová ostro kritizovala politickú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Podľa bývalej dlhoročnej šéfky spolkovej vlády „pohŕda ľudstvom“. Merkelová pripomenula, že AfD po svojom založení počas eurokrízy spočiatku zmizla z verejného života až do spojenia s hnutím Pegida v roku 2014, keď začala „šíriť závisť, nenávisť a rasizmus“.
4. októbra - Vyše 20 ľudí utrpelo zranenia pri požiari v nemocnici v meste Saarbrücken v západnom Nemecku. Požiar vypukol okolo 17.30 h miestneho času v izbe pacienta na prvom poschodí hlavnej budovy. Hlavná budova bola kompletne evakuovaná, pričom celkovo muselo budovu opustiť okolo 100 ľudí.
12. októbra - Tisícky ľudí sa zúčastnili na propalestínskej a protiizraelskej demonštrácii vo vládnej štvrti nemeckej metropoly Berlín. Približne 14.000 ľudí vyzývalo na slobodu a spravodlivosť pre Palestínu. Mnoho demonštrantov mávalo vlajkami a niektorí mali pri sebe aj antisemitské symboly, čo viedlo k zadržaniu približne 30 ľudí.
13. októbra - V Nemecku pribúdajú krádeže káblov a sabotáže na nabíjacích staniciach pre elektrické vozidlá. Spoločnosť EnBW, najväčší prevádzkovateľ nabíjacej siete v Nemecku, zaznamenala tento rok viac ako 900 krádeží káblov na vyše 130 rýchlonabíjacích staniciach. Škody sa v súčasnosti pohybujú v rozmedzí miliónov eur.
- Vyšetrovatelia v Nemecku zrušili viac ako 1400 podvodných webových stránok prevádzkovaných kyberzločincami. Portály s údajnými lukratívnymi investičnými ponukami mali mimoriadne silnú návštevnosť. Podľa vyšetrovateľov len od presmerovania domén 3. októbra úrady zaznamenali približne 866.000 návštev zaistených stránok.
15. októbra - Nemecko podľa vicekancelára a ministra financií Larsa Klingbeila prispeje humanitárnou pomocou k rekonštrukcii vojnou poničeného Pásma Gazy. Pokračovať chce tiež vo finančnej podpore Ukrajiny.
- Počet mladých ukrajinských mužov, ktorí žiadajú o povolenie na pobyt v Nemecku, sa od augusta, keď Kyjev pre nich zrušil zákaz vycestovania do zahraničia, zvýšil až desaťnásobne.
- Zamestnanci v dôchodkovom veku by mali mať v Nemecku možnosť pokračovať v práci s daňovo oslobodeným príjmom až do výšky 2000 eur mesačne. Plánovaný termín zavedenia tzv. aktívneho dôchodku je 1. január 2026. Aktívny dôchodok bude podľa vládnych odhadov stáť približne 890 miliónov eur ročne.
17. októbra - Krajinský súd v Mníchove uložil europoslancovi za Alternatívu pre Nemecko (AfD) Petrovi Bystroňovi pokutu 11.250 eur za šírenie fotomontáže, ktorá pôsobí dojmom, že bývalá nemecká spolková kancelárka Angela Merkelová hajluje. Bystroňa uznal súd za vinného z používania symbolov protiústavných a teroristických organizácií.
20. októbra - Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) navrhla, aby americký prezident Donald Trump získal čestné občianstvo okresu Bad Dürkheim v juhozápadnom Nemecku. Trumpova rodina má pôvod v Kallstadte, malej vinárskej dedine na takzvanej vínnej ceste v spolkovej krajine Porýnie-Falcko. Jeho starí rodičia odtiaľ na konci 19. storočia emigrovali do New Yorku.
21. októbra - Nemeckí výrobcovia automobilov môžu čeliť novému nedostatku polovodičov, keďže problémy s dodávkami od holandského výrobcu Nexperia ohrozujú výrobu. Združenie nemeckého automobilového priemyslu je v kontakte s dotknutými podnikmi, nemeckou vládou a Európskou komisiou a vyzýva na hľadanie „rýchlych a pragmatických riešení“.
23. októbra - Výroba v hlavnom závode Volkswagenu (VW) bude pokračovať podľa plánu a to aj napriek riziku nedostatku čipov v dôsledku sporu medzi Holandskom a Čínou v súvislosti s ich výrobcom Nexperiou. Uviedol to vo štvrtok zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Od novembra však nastane neistota a automobilka začala preventívne rokovania s úradom práce o možnosti kurzarbeitu. Peking oznámil obmedzenia po tom, čo holandská vláda prevzala kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska materská spoločnosť Wingtech Technology, pre obavy z možného prevodu kľúčovej technológie do Číny.
24. októbra - Väčšina občanov Nemecka súhlasí s nedávnymi vyjadreniami spolkového kancelára, z ktorých vyplýva, že problémy prameniace z migrácie sú jasne viditeľné na uliciach miest v krajine. Merzove vyjadrenia vyvolali takmer denné protesty vo väčších mestách krajiny. Približne 63 respondentov podľa prieskumu pre verejnoprávnu stanicu ZDF však uviedlo, že s kancelárovými výrokmi súhlasí. Svoj nesúhlas vyjadrilo 29 percent opýtaných.
27. októbra – Približne dve tretiny obyvateľov Mníchova v nedeľu v referende podporili návrh, aby sa ich mesto uchádzalo o organizovanie olympijských a paralympijských hier v rokoch 2036, 2040 alebo 2044. Tento zámer podporilo vyše 60 percent občanov, účasť bola rekordná - viac ako 460.000 osôb.
- Nedávno zabitý zamestnanec produkčnej spoločnosti pracujúcej pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF v Pásme Gazy bol podľa pondelkového vyhlásenia stanice členom militantného hnutia Hamas. Muž spoločne s jedným dieťaťom prišli o život počas izraelského raketového útoku v Pásme Gazy pred viac ako týždňom.
- Pre výskyt vtáčej chrípky v Nemecku utratili viac ako 500.000 kúr, kačíc, husí a moriek. Od začiatku septembra zaznamenali 30 ohnísk nákazy na hydinových farmách a 73 prípadov u voľne žijúcich vtákov.
30. októbra - Nemecký automobilový gigant Volkswagen (VW) oznámil, že v 3. štvrťroku 2025 zaznamenal čistú stratu, prvú za päť rokov. Najväčší výrobca áut v Európe zápasí s americkými clami a problémami dcérskej spoločnosti Porsche. Čistá strata vo výške 1,072 miliardy eur v období od júla do septembra 2025 bola prvou stratou VW od 2. štvrťroka 2020, keď automobilku zasiahla pandémia nového koronavírusu.
31. októbra - Po spozorovaní najmenej jedného dronu došlo voh večerných hodinách posledného októbrového dňa k pozastaveniu prevádzky letiska Berlín - Brandenbursko (BER) približne na dve hodiny v hlavnom meste. Zhruba o 20.00 h ohlásil očitý svedok spozorovanie dronu, následne došlo k uzavretiu jednej z pristávacích dráh letiska.
