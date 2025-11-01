< sekcia Zahraničie
OKTÓBER V POĽSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša októbrový výberový prehľad udalostí v Poľsku.
Autor TASR
Bratislava/Varšava 1. novembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša októbrový výberový prehľad udalostí v Poľsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu, i témy so slovacikovým momentom.
1. októbra - Priemerná mesačná mzda v poľskej národnej ekonomike dosiahla v apríli 2025 hodnotu 9148 zlotých (2142 eur), zatiaľ čo mediánová mzda bola na úrovni 1701 eur. V medziročnom porovnaní vzrástla mediánová mzda o 11,7 % a priemerná mzda o 9,9 %.
2. októbra - V Poľsku sa oficiálne spustil systém zálohy na nápojové obaly. Spotrebitelia budú platiť zálohu za plastové fľaše, plechovky a od roku 2026 aj za opakovane použiteľné sklenené fľaše. V supermarketoch sa však už začali objavovať fľaše s nápojmi s objemom tri litre a jeden mililiter, za ktoré sa záloha neplatí, keďže sú o jeden mililiter nad zákonným limitom.
3. októbra - Poľsko podpísalo predbežné porozumenie o spolupráci pri rozšírení svojej palivovej infraštruktúry s cieľom pripojiť ju k systému ropovodov NATO. Postaviť sa má 300 kilometrov potrubia od hranice s Nemeckom do mesta Bydhošť. Podľa ministerstva obrany má projekt v hodnote 200 miliárd zlotých (46,99 mld. eur) zásadný význam pre posilnenie energetickej a obrannej bezpečnosti.
5. októbra - Dočasné kontroly na poľských hraniciach s Nemeckom a Litvou sa predĺžili o šesť mesiacov na základe nového nariadenia, ktoré vstúpilo do platnosti. Predĺženie hraničných kontrol schválil minister vnútra Marcin Kierwiňski a v platnosti bude do 4. apríla 2026.
9. októbra - Slovenský tím mladých kyberexpertov obsadil na majstrovstvách Európy v kyberbezpečnosti vo Varšave 4. miesto. Prvenstvo získal tím z Talianska, druhí skončili Dáni a tretí Nemci. Na podujatí European Cybersecurity Challenge (ECSC) súťažilo 40 štátov.
10. októbra - Samospráva poľského Podkarpatského vojvodstva, ktoré hraničí s Prešovským krajom, plánuje vytvoriť tzv. Údolie dronov a podporiť rozvoj technológií bezpilotných lietadiel v regióne. Projekt v hodnote 10 miliónov eur má byť financovaný z fondov Európskej únie a jeho súčasťou bude vybudovanie pristávacej plochy, hangáru, výcvikového centra a centra certifikácie a testovania dronov.
12. októbra - Tisícky Poliakov vyšli do ulíc hlavného mesta Varšava na protest proti nelegálnej migrácii a európskej migračnej politike. Protest, ktorý sa konal v silnom daždi, zvolala hlavná poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť (PiS).
15. októbra - Elektrina z prvej poľskej jadrovej elektrárne bude postačovať pre 12 miliónov domácností, uviedol poľský premiér Donald Tusk počas návštevy staveniska elektrárne v obci Choczewo v Pomoranskom vojvodstve.
17. októbra - Poľsko vyčlení 600 miliónov zlotých (141,1 milióna eur) na zvýšenie technologickej nezávislosti a zapojí sa do európskeho programu STEP, ktorý má posilniť suverenitu Európskej únie v strategických odvetviach. Cieľom iniciatívy je podporiť budovanie európskych reťazcov a vývoj a implementáciu inovácií v digitálnych technológiách, čistých a úsporných technológiách a biotechnológiách, ako sú polovodiče, batérie či umelá inteligencia.
- Okresný súd vo Varšave nesúhlasil s vydaním Ukrajinca Volodymyra Z. do Nemecka a rozhodol o jeho prepustení z väzby. Podozrivý je z účasti na výbuchu plynovodu Nord Stream. Podľa sudcu poľský súd nedisponuje žiadnymi dôkazmi, keďže nemecká strana poskytla len veľmi všeobecné informácie.
21. októbra - Poľská prokuratúra začala vyšetrovanie činnosti ruských spravodajských služieb, ktoré mali pripravovať sabotážne útoky namierené proti Poľsku, Ukrajine a ďalším krajinám Európskej únie. V rámci vyšetrovania bol zadržaný občan Ukrajiny Danylo H., ktorý podľa prokuratúry pôsobil v prospech cudzej rozviedky a podieľal sa na príprave činov so znakom teroristického útoku.
24. októbra - Vo veku 99 rokov zomrel posledný preživší bojovník povstania vo varšavskom gete z roku 1943 Michael Smuss. Proti nacistickým vojakom bojoval pomocou zápalných fliaš, neskôr sa stal maliarom. V gete, v ktorom v čase najväčšieho preľudnenia žilo asi pol milióna ľudí, sa Smuss pridal k židovskému odboju a bol aktívnym v podzemnej skupine Židovská bojová organizácia.
27. októbra - Poľské vládne strany Občianska platforma, Nowoczesna a Inicjatywa Polska sa rozhodli zlúčiť do jednej formácie vedenej Donaldom Tuskom s názvom Občianska koalícia. Premiér Donald Tusk vyhlásil, že "ako Občianska koalícia sme už vyhrali voľby a vyhráme aj tie nasledujúce.“
28. októbra - Prezident Nawrocki uskutoční 5. novembra prvú oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Informovala kancelária prezidenta. Už v v septembri sa stretol s prezidentom SR Petrom Pellegrinim na zasadnutí OSN v New Yorku.
29. októbra - Poľská pohraničná stráž získa v rokoch 2026 až 2029 nové vrtuľníky, moderné vozidlá, technické vybavenie a posilnené personálne kapacity. Celkový rozpočet programu modernizácie zložiek rezortu vnútra dosahuje rekordných 13 miliárd zlotých (3,07 mld. eur), z čoho pre pohraničníkov je určených 2,8 miliardy zlotých (660 mil. eur).
30. októbra - Poliaci míňajú na svoje domáce zvieratá viac peňazí ako na nákup potrieb pre deti. Uviedol to denník Rzeczpospolita, ktorý zverejnil analýzu poradenskej spoločnosti. Trh s krmivom a doplnkami pre zvieratá v Poľsku rástol v uplynulých piatich rokoch o približne 14 % ročne a v tomto roku dosiahne hodnotu okolo 9,6 miliardy zlotých (2,26 miliardy eur).
31. októbra - Poľské stíhačky zachytili nad Baltským morom ďalšie ruské prieskumné lietadlo typu Il-20. Išlo už o tretí takýto zásah poľského letectva v priebehu týždňa. Dvojicu poľských stíhačiek MiG-29 vyslali na zachytenie ruského lietadla, ktoré letelo bez podaného letového plánu a s vypnutým transpondérom. Poľskí piloti identifikovali stroj a sprevádzali ho v súlade s postupmi NATO. K narušeniu poľského vzdušného priestoru nedošlo.
