OKTÓBER V RAKÚSKU - výberový prehľad udalostí uplynulého mesiaca
Tlačová agentúra SR prináša októbrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku.
TASR
Bratislava/Viedeň 1. novembra (TASR) - Tlačová agentúra SR prináša októbrový výberový prehľad udalostí v Rakúsku. Sú v ňom zahrnuté správy významného politického charakteru, ďalej sú v prehľade aj iné udalosti zásadného geopolitického, hospodárskeho a spoločenského významu a tiež slovacikové témy.
6. októbra - Rakúsky minister financií Markus Marterbauer odmieta návrhy na zníženie dane z pridanej hodnoty. S návrhom na zníženie zvýhodnenej sadzby DPH na základné potraviny zo súčasných 10 % na 5 % vystúpil riaditeľ Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum Gabriel Felbermayr.
9. októbra - Jednorazové zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny zo súčasných 10 % na 5 % by mohlo znížiť infláciu v Rakúsku o 0,5 percentuálneho bodu, oznámila centrálna banka. Zároveň varovala, že takýto krok je spojený s veľkou neistotou. Môže sa napríklad stať, že maloobchod s potravinami nižšiu DPH v plnom rozsahu neprenesie na zákazníkov, krajina podľa jej odhadov stratila 0,2 % svojho hospodárskeho výkonu a v už aj tak napätom štátnom rozpočte by chýbalo 1,2 miliardy eur.
10. októbra - Ceny potravín vrátane alkoholu a tabaku v budúcom roku pravdepodobne vzrastú o 3,2 %, oznámil Rakúsky inštitút pre hospodársky výskum (Wifo). Nízka ponuka v lacnom segmente mäsa viedla k výraznejšiemu rastu cien, čo odráža pokles dovozu z Maďarska a Slovenska v dôsledku ochorenia slintačka a krívačka. Ďalší výrazný nárast cien spôsobila slabá úroda olív, kávy, kakaa a pomarančov.
15. októbra — Krajinský súd v Innsbrucku odsúdil bývalého rakúskeho realitného magnáta Reného Benka na dva roky väzenia nepodmienečne za podvod voči svojim veriteľom. Sudcovia dospeli k záveru, že 48-ročný Benko sa dopustil trestného činu tým, že koncom roka 2023 daroval svojej matke 300.000 eur, pričom vzhľadom na hroziaci bankrot jeho realitnej spoločnosti Signa sa tým peniaze dostali mimo dosahu veriteľov.
- V oblasti obce Stubenberg am See v rakúskej spolkovej krajine Štajersko zadržala polícia 45-ročného Slováka, ktorý je podozrivý zo série vlámaní do hotelov po celom Rakúsku. Priznal sa, že v období od januára do októbra 2025 sa vlámal do najmenej 30 hotelových izieb a kancelárskych priestorov v hoteloch po celej krajine.
21. októbra - Sudca krajského súdu vo Viedni odsúdil dvoch obžalovaných tínedžerov na 3,5 roka a tri roky väzenia v kauze sexuálneho zneužívania a vydierania učiteľky, ako aj zo založenia požiaru v jej byte. Štyri osoby dostali tresty v dĺžke od štyroch do 18 mesiacov, pričom v niektorých prípadoch bol výkon trestu podmienečne odložený. Rozsudky doposiaľ nie sú právoplatné. Skupina siedmich mladíkov vo veku od 14 do 17 rokov sa dopustila týchto činov po tom, čo učiteľka nadviazala v apríli 2024 konsenzuálny vzťah so svojím bývalým žiakom.
- Rakúsko po prvý raz od návratu hnutia Taliban k moci v roku 2021 deportovalo odsúdeného afganského utečenca späť do vlasti.
- Americká sieť kaviarní Starbucks zatvorila viacero prevádzok v Rakúsku. Rozhodnutie sa týka kaviarní v Salzburgu, Linzi a Innsbrucku. Starbucks mal doteraz v Rakúsku 22 pobočiek, z toho 17 v metropolitnej oblasti Viedne. V obchodnom roku do konca septembra 2024 sa strata spoločnosti Starbucks Coffee Austria strojnásobila na viac ako tri milióny eur.
24. októbra - Medzinárodná charitatívna organizácia SOS Children's Villages na pomoc deťom pozastavila činnosť svojej rakúskej pobočky, oznámila jej správna rada. Rozhodla o tom na mimoriadnom zasadnutí v reakcii na závažné obvinenia zo sexuálnych a fyzických útokov voči mladistvým, ktorých sa mal dopúšťať aj jej zakladateľ Hermann Gmeiner. Zomrel v roku 1986 a obvinenia proti nemu sa týkajú ôsmich detí a mladých ľudí zo štyroch domovov SOS Children's Villages.
30. októbra - Rakúska ekonomika sa v 3. štvrťroku vrátila po predchádzajúcom poklese k rastu. Aj keď tempo rastu bolo iba mierne, pre Rakúsko to znamená, že jeho ekonomika sa vyhla technickej recesii.
31. októbra - Inflácia v Rakúsku zotrvala v októbri na úrovni z predchádzajúceho mesiaca, čo zároveň znamená, že sa drží na jednej z najvyšších úrovní za 1,5 roka. Pod vývoj spotrebiteľských cien sa najvýraznejšie podpísali ceny služieb. Tie vzrástli o 4,6 % a v porovnaní s vývojom v septembri sa ich rast mierne spomalil. Na druhej strane, ceny energií zrýchlili tempo rastu. Po septembrovom medziročnom raste o 8,1 % sa v októbri zvýšili o 9,7 %.
