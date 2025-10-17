< sekcia Zahraničie
Anglická hitparáda: Kto ovládol rádiá v 2. polovici minulého storočia?
David Essex s piesňou Hold Me Close viedol hitparádu 17. októbra 1975.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Anglickú singlovú hitparádu viedol 17. októbra 1965 Ken Dodd so skladbou Tears. Tento anglický skladateľ, spevák a zabávač bol populárny hlavne v 60. rokoch. Predaj jeho platní prevýšil sumu sto miliónov kópií. V anglickej hitparáde mal 18 piesní. Predaj singlov so skladbou Tears prevýšil sumu milión výliskov a patrí do prvej dvadsiatky najpredávanejších singlov v Británii.
David Essex s piesňou Hold Me Close viedol hitparádu 17. októbra 1975. Rodák z Londýna, spevák a herec David Essex začínal vo veku 14 rokov ako bubeník skupiny The Everons vo východnom Londýne. O tri roky neskôr založil skupinu David Essex & The Mood Indigo. V auguste 1973 mal v singlovej hitparáde prvú skladbu Rock On. Pod týmto názvom vydal v októbri 1973 aj prvý album. V polovici 70. rokov bol tínedžerským idolom. V hitparáde mal 18 skladieb, dve z nich na prvom mieste. Na svojom konte má tridsiatku vydaných albumov a kompilácií.
O desať rokov neskôr bola prvá speváčka Jennifer Rush so skladbou The Power Of Love. Pochádza z New Yorku, otec bol operným spevákom, matka klaviristkou. V roku 1979 pod menom Heidi Stern vydala prvý album. Od roku 1982 žila v nemeckom Wiesbadene. Jej piesne mali úspech v európskych hitparádach, v anglickom rebríčku mala dve skladby. Pod menom Jennifer Rush vydala jedenásť albumov. Najúspešnejším z nich bol hneď ten prvý s eponymným názvom Jennifer Rush, ktorý vyšiel v októbri 1984 a dostal sa do prvej desiatky anglickej hitparády albumov.
Skupina Simply Red s spiesňou Fairground viedla hitparádu 17. októbra 1995. Skupina vznikla v roku 1984. Úspešný bol už ich debutový singel Money's Too Tight, vydaný v júli 1985. Tri mesiace nato, v októbri 1985 vydali prvý album Picture Book. V hitparáde mali 27 skladieb, najúspešnejšou z nich bola práve Fairground, ktorá sa dostala na prvé miesto. Vydali 13 štúdiových albumov, štyri z nich sa dostali až na prvú pozíciu. Najúspešnejším z nich bol Stars zo septembra 1991.
