Októbrový summit v Prahe bude prvým štartom konceptu širšej Európy

Praha 8. júla (TASR) - Mimoriadny summit EÚ, ktorý pripravuje česká vláda začiatkom októbra v Prahe, bude prvým štartom nového konceptu širšej Európy. Pre TASR to uviedol český minister pre európske záležitosti Mikuláš Bek.



S týmto konceptom, známym aj ako európske politické spoločenstvo, prišiel na jar francúzsky prezident Emmanuel Macron. Neformálny summit je naplánovaný na 6. až 7. októbra.



"Ak sa nezmenia okolnosti, budú do Prahy pozvaní krajiny od Islandu cez Ukrajinu a možno až po Gruzínsko a Arménsko. Mal by to byť prvý štart konceptu širšej Európy, tak ako o tom hovorili lídri EÚ na summite v Bruseli," vysvetlil Mikuláš Bek.



Podľa jeho slov bude stretnutie priestorom na debaty o Ukrajine a pomoci pre Ukrajinu, napríklad ako krátkodobo pomôcť jej rozpočtu. Prioritou českého predsedníctva je však pripraviť plán na rekonštrukciu Ukrajiny, ktorá by mala prebiehať po skončení ruskej agresie.



"Celková pomoc Ukrajine bude musieť byť spoločným dielom nielen Európskej únie, ale aj Spojených štátov, Kanady a ďalších spriatelených krajín. EÚ by však v tomto procese mala zohrávať kľúčovú roli a lídri členských krajín sa musia dohodnúť na spôsobe, ktorým bude Únia podporovať Ukrajinu v budúcnosti," uviedol Bek.



Preto sú podľa jeho slov nevyhnutné debaty v európskom formáte, na Európskej rade, ale súčasne sa musia viesť aj na medzinárodných fórach. Ocenil v tejto súvislosti nedávnu konferenciu v Lugane, ktorá umožnila stretnutia s kľúčovými partnermi a tiež snahy, ktoré v tomto smere vyvíja skupina G7.