Okupačná správa v Chersonskej oblasti tvrdí, že evakuovala 7000 ľudí

Kyjev 20. októbra (TASR) - Ruské okupačné sily v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny tvrdia, že evakuovali už približne 7000 miestnych obyvateľov na územia ovládané Moskvou. Povedal to v stredu šéf tamojšej Rusmi dosadenej oblastnej správy Vladimir Saľdo, uvádza agentúra DPA s tým, že túto správu nedokáže nezávisle overiť.



Ukrajinské úrady prirovnali evakuácie civilistov z Chersonskej oblasti k stalinským deportáciám, pričom poukázali na to, že miestne obyvateľstvo evakuujú do juhoruského Krasnodarského kraja.



K evakuáciám civilistov dochádza v čase, keď sa Moskva obáva rozsiahleho ukrajinského útoku zameraného na oslobodenie okupovaného mesta Cherson a severnej časti pravého brehu rieky Dneper.



Saľdo ešte v utorok oznámil, že evakuované budú štyri mestá v Chersonskej oblasti ležiace v blízkosti rieky Dneper, keďže ukrajinské ostreľovanie by podľa neho mohlo poškodiť neďalekú priehradu.



Ruská okupačná správa následne vyzvala ľudí, aby sa zhromaždili v (riečnom) prístave mesta Cherson. "Každý má povolené (vziať si) 50 kilogramov batožiny," oznámila a dodala, že povolené je vziať si so sebou aj zvieratá.



Námestník šéfa proruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov medzičasom tvrdil, že všetky stredajšie ukrajinské útoky v oblasti boli odrazené.



Ukrajinskí predstavitelia evakuáciu civilistov odsudzujú, pričom ju označujú za obdobu masových stalinských deportácií a za súčasť ruskej vojnovej propagandy. "Rusi sa snažia vystrašiť obyvateľov Chersonu lživými správami o ostreľovaní mesta našou armádou," napísal v stredu šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak na platforme Telegram.



Chersonská oblasť je jednou zo štyroch čiastočne okupovaných administratívnych územných jednotiek – oblastí – na Ukrajine, ktoré nedávno Moskva v rozpore s medzinárodným právom anektovala. Cherson bol prvým veľkým ukrajinským mestom, ktoré ruské sily ovládli po začiatku invázie 24. februára.