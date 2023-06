OLAF sa po afére Katargate snaží o prístup do budov europarlamentu

Brusel 7. júna (TASR) — Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pokračuje vo svojom úsilí získať úplný prístup do budov Európskeho parlamentu (EP). Toto úsilie sa vystupňovalo po prepuknutí škandálu "peniaze za vplyv", známeho pod názvom Katargate. V stredu to uviedol týždenník Politico, informuje spravodajca TASR v Bruseli.



Európskym parlamentom otriasol škandál Katargate po tom, ako belgické úrady vlani v decembri vykonali viaceré razie v domoch a kanceláriách poslancov a asistentov poslancov po obvineniach, že Katar im venoval peniaze a dary výmenou za podporu v tejto inštitúcii.



OLAF, ktorý má právomoc vyšetrovať prípady nezrovnalostí pri čerpaní európskych fondov, v utorok obnovil svoju žiadosť o prístup do všetkých budov a priestorov EP. Súčasné pravidlá zakazujú vyšetrovateľom OLAF prehľadávať kancelárie EP alebo konfiškovať elektronické zariadenia poslancov a jeho zamestnancov.



Generálny riaditeľ OLAF Ville Itälä v utorok vyjadril spokojnosť s nedávnym hlasovaním EP, ktorým OLAF získal prístup do kancelárií europoslancov a ktoré uznáva aj kódex správania OLAF. "Je to obrovský krok vpred, ale stále nedostatočný... Treba to uviesť do praxe," zdôraznil Itälä pre Politico.



Tento bývalý fínsky europoslanec už dlhší čas poukazuje na to, že imunita europoslancov neumožňuje OLAF vyšetrovať niektoré prípady podvodov tákajúce sa eurofondov.



"Aby bolo jasné, Katargate vyšetruje belgická polícia, my sa na tomto vyšetrovaní nezúčastňujeme. Tento prípad však vyvolal množstvo diskusií, najmä v Európskom parlamente, o tom, čo znamená etika, čo môže robiť etický orgán a čo môžu robiť inštitúcie ako OLAF," povedal Itälä.



Aj napriek existujúcim obmedzeniam Európsky úrad pre boj proti podvodom začal vlani 16 vyšetrovaní podvodov alebo nezrovnalostí týkajúcich sa zamestnancov alebo poslancov Európskeho parlamentu. Vypláva to z výročnej správy OLAF za rok 2022.



Do škandálu Katargate sú zapojení europoslanci z frakcie socialistov a demokratov (S&D) Eva Kailisová, Marc Tarabella a Andrea Cozzolino, tiež bývalý taliansky europoslanec Pier Antonio Panzeri, poslanecký asistent Francesco Giorgi (partner Evy Kailisovej) a Niccolo Figa-Talamanca, šéf mimovládnej organizácie No Peace Without Justice.



Menovaní sú podozriví z toho, že dostali veľké sumy peňazí od štátu Katar, aby v jeho prospech ovplyvnili vyhlásenia a politické rozhodnutia v EP, najmä pokiaľ ide o práva pracovníkov v Katare, ktorý býva často kritizovaný za ich porušovanie.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)