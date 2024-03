Olaf Scholz pred návštevou Blízkeho východu vyzval na prímerie v Gaze

Berlín 17. marca (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v sobotu vyzval na urýchlené dosiahnutie prímeria vo vojne v Pásme Gazy. Urobil tak pred návštevou tohto krízou zmietaného regiónu, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Bolo by dôležité, aby sa teraz veľmi rýchlo dosiahla dohoda o prímerí, ktorá by umožnila prepustenie rukojemníkov a zároveň by umožnila prísun humanitárnej pomoci do Gazy," uviedol Scholz, ktorý v nedeľu navštívi Jordánsko a Izrael.



Podľa neho je potrebné také prímerie, ktoré by vydržalo "v dohľadnej budúcnosti. Zároveň varoval Izrael pred vykonaním vojenskej operácie v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok schválil operáciu v tomto meste napriek rastúcej medzinárodnej kritike, keďže v Rafahu sa nachádza jeden a pol milióna Palestínčanov, ktorí tam utiekli pred bojmi v iných oblastiach Pásma Gazy.



Scholz v tejto súvislosti vyjadril obavy o ďalší vývoj izraelského ťaženia. Podľa neho totiž existuje riziko, že "komplexná ofenzíva v Rafahu by mohla viesť k mnohým civilným obetiam, ktorým sa treba za každú cenu vyhnúť."



Zdôraznil, že je dôležité, aby nedošlo k rozsiahlej ľudskej katastrofe. Zopakoval, že Izrael má právo brániť sa po útokoch militantného hnutia Hamas a iných radikálnych skupín zo 7. októbra 2023. Musia však pritom byť dodržiavané pravidlá medzinárodného práva, upozornil Scholz.



Nemecký kancelár sa v nedeľu v prístavnom meste Akaba stretne s jordánskym kráľom Abdalláhom II. Následne odcestuje do Izraela, kde bude rokovať s Netanjahuom a izraelským prezidentom Jicchakom Hercogom. Stretnúť sa má aj s príbuznými unesených rukojemníkov, ktorých Hamas stále zadržiava v Pásme Gazy.



Pôjde o druhú návštevu Scholza v regióne od začiatku vojny v pobrežnej palestínskej enkláve. Podľa DPA tam má diskutovať aj o tom, ako môže úspešne fungovať mierové spolužitie medzi palestínskym štátom a Izraelom. Schôdzka s predstaviteľmi palestínskej samosprávy na programe nie je.