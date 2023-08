Olejová škvrna z luxusnej výletnej lode v Splite znečistila prístav

Záhreb 29. augusta (TASR) - Odpadová voda a olej z luxusnej výletnej lode "Norwegian Epic" znečistili more a pobrežie v prístave Split. V pondelok večer to potvrdila správa prístavu, TASR informuje podľa agentúry HINA.



"Počas odčerpávania odpadovej vody s obsahom oleja z výletnej lode prasklo potrubie a dostala sa do mora a na časť pobrežia," povedal Zvonimir Perkušič, inšpektor bezpečnosti a ochrany životného prostredia mestského prístavu Split.



Incident podľa neho nespôsobil dôsledky pre životné prostredie. Špecializovaná firma na hladine inštalovala hrádze, aby zabránila šíreniu olejovej škvrny a okamžite začala odstraňovať znečistenie.



"Keďže nešlo o veľký únik, rozliatu ropu čoskoro odstránili z mora aj z pobrežia," dodal Perkušič.



Luxusná výletná loď Norwegian Epic priplávala do prístavu v Splite v nedeľu ráno, vyplávala v pondelok popoludní.