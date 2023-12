Olena Zelenská nechce, aby jej manžel znovu kandidoval na prezidenta

Kyjev/Londýn 2. decembra (TASR) - Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská pre britský týždenník Economist povedala, že nechce, aby bol jej manžel Volodymyr Zelenskyj v budúcnosti znova prezidentom. Správu priniesli aj online noviny Ukrajinska pravda.



Zelenská pre podcast Economistu v piatok vyhlásila: "Nechcem, aby bol ďalšie funkčné obdobie alebo dve obdobia prezidentom."



Ukrajinská prvá dáma je presvedčená, že manžel, a ona spolu s ním, by si mal nájsť v živote niečo nové. Dodala, že sú obaja dostatočne tvoriví na to, aby si vymysleli nejakú zaujímavú činnosť.



Novinári z týždenníka Economist položili Zelenskej otázku, ako vidí svoju budúcnosť a budúcnosť svojej rodiny po vojne.



Odpovedala: "Naša rodina bude zase spolu. Budeme žiť spolu, s manželom a deťmi. Stále. Pôjdeme niekam na dovolenku, neviem kam, ale ako partia, všetci štyria. A táto dovolenka bude dlhá - celý mesiac. A až potom budeme rozmýšľať, čo urobíme ďalej, on a ja."



Zelenskyj v októbri povedal, že je pripravený kandidovať na úrad prezidenta, ak sa voľby budú konať počas vojny. Ak sa však vojna skončí, nebude sa o funkciu uchádzať.



Vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak vtedy vyhlásil, že by bol rád, keby Zelenskyj znova kandidoval.



Ľudia zvolili Zelenského za prezidenta Ukrajiny v apríli 2019 na päťročné funkčné obdobie. Ďalšie hlasovanie by sa malo uskutočniť na jar 2024.



Zelenskyj však začiatkom novembra v každodennom videopríhovore povedal, že nie je pravý čas na voľby na Ukrajine. Reagoval na debatu vedúcich predstaviteľov Ukrajiny o možnosti usporiadať v roku 2024 prezidentské voľby. "Musíme uznať, že teraz je čas na obranu, čas na boj, od ktorého závisí osud tohto štátu a ľudí," vysvetlil. A dodal: "Som presvedčený, že teraz nie je pravý čas na voľby."