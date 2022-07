Olena Zelenská sa vo Washingtone stretla so šéfom diplomacie Blinkenom

Washington 19. júla (TASR) - Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská sa stretla v pondelok v Spojených štátoch s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom. Manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského plánuje vo Washingtone aj schôdzku s prvou dámou USA Jill Bidenovou. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Americké ministerstvo zahraničných vecí najprv ohlásilo a vzápätí zrušilo plánovaný krátky príchod Blinkena a Zelenskej pred fotografov na Pennsylvania Avenue pred Bielym domom. Odráža to skutočnosť, že Zelenská do Washingtonu nepricestovala ako oficiálna predstaviteľka vlády v Kyjeve.



Počas vojny na Ukrajine získal prezident Zelenskyj sympatie Ukrajincov a podporovateľov Ukrajiny v zahraničí, keď zostal v metropole Kyjev aj po začiatku ruskej vojenskej ofenzívy koncom februára. Olena Zelenská sa spolu s ich dvoma deťmi následne počas prvých mesiacov stiahla do úzadia z bezpečnostných dôvodov, pripomína AP.



Na verejnosti sa opäť objavila 8. mája, keď na jej neohlásenej návšteve na západe Ukrajiny privítala americkú prvú dámu Jill Bidenovú. Od tejto schôdzky sa Zelenská väčšmi verejne zviditeľnila vrátane viacerých rozhovorov pre noviny, v ktorých sa venovala boju Ukrajiny i vlastným projektom počas vojny. Podporila napríklad poradenstvo pre milióny Ukrajincov, ktorí sa v súčasnosti vyrovnávajú so smútkom a traumou.



S Bidenovou sa Zelenská stretne v utorok a v stredu vystúpi s prejavom pred poslancami aj v kongresovej sále Kapitolu.