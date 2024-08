Zelenskyj odvolal veliteľa vzdušných síl Mykolu Oleščuka

Kyjev 30. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal Mykolu Oleščuka z postu veliteľa ukrajinských vzdušných síl. Vyplýva to z dekrétu zverejneného v piatok na oficiálnej webovej stránke kancelárie ukrajinského prezidenta, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Zelenskyj odvolanie Oleščuka oznámil aj na sociálnych sieťach. Vo zverejnenom videopríhovore uviedol, že k tomu pristúpil v snahe "posilniť" ukrajinské vojenské vedenie. "Rozhodol som sa nahradiť veliteľa vzdušných síl... Som nekonečne vďačný všetkým vojenským pilotom," uviedol Zelenskyj v pravidelnom večernom príhovore zverejnenom krátko po dekréte.



Prezident nešpecifikoval presný dôvod odvolania. Povedal však, že je potrebné chrániť ľudí a vojakov a posilniť veliteľskú úroveň armády.



Ukrajinský generálny štáb uviedol, že povinnosti veliteľa vzdušných síl bude dočasne vykonávať generálporučík Anatolij Kryvonožka, veliteľ vzdušných síl operačnej jednotky Stred.



Tlačové agentúrý poukazujú na to, že k odvolaniu Oleščuka prišlo niekoľko dní po nehode stíhačky F-16 od západných spojencov pri odrážaní ruského útoku. Stíhačka havarovala v pondelok, pričom pilot zahynul. Ukrajinská armáda neuviedla presnú príčinu nehody, no uviedla, že k nej prišlo, keď sa stíhačka blížila k ruskému cieľu.



Oleščuk nedávno oznámil, že s vyšetrovaním nehody pomáhajú Ukrajine aj partneri zo Spojených štátov. Nemenovaný americký predstaviteľ pre agentúru Reuters uviedol, že sa nezdá, že by nehodu zapríčinila ruská paľba. Možnými príčinami, ktoré sa prešetrujú, sú pritom podľa neho chyba pilota alebo mechanické zlyhanie.



Dodávku prvých stíhačiek F-16 od západných spojencov na Ukrajinu oznámil Zelenskyj začiatkom augusta. Ich dodanie bolo považované za veľký míľnik v boji Ukrajiny proti invázii Ruska, pripomína agentúra Reuters.