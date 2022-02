Olexij Reznikov: Rusko nevytvorilo pri hranici úderné skupiny

Kyjev 21. februára (TASR) – Rusko nesformovalo v blízkosti Ukrajiny úderné vojenské skupiny, preto nemožno hovoriť o totálnom útoku v najbližších dňoch. Uviedol to v nedeľu ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov, informuje TASR na základe správy tlačovej agentúry Ukrinform.



"Do dnešného dňa, tejto hodiny, nebola zo strany Ruskej federácie vytvorená úderná skupina na žiadnom mieste, kde obkľúčili Ukrajinu. Preto hovoriť, že útok bude zajtra, pozajtra, je podľa mňa nevhodné. To ale neznamená, že riziko je nízke, že neexistuje žiadna hrozba," povedal Reznikov vo vysielaní televízie 1 + 1.



Minister podľa Ukrinformu doplnil, že Kyjev posudzuje všetky riziká a hrozby, pričom ukrajinské ozbrojené sily sú spolu s celým ukrajinským ľudom pripravené klásť odpor.



Rusko podľa amerických predstaviteľov zhromaždilo neďaleko hraníc Ukrajiny asi 150.000 vojakov, popiera však obvinenia z plánovania vpádu do susednej krajiny.



Situácia sa v posledných dňoch zhoršila najmä na frontovej línii v Donbase na východe Ukrajiny, kde došlo k eskalácii bojov a ozbrojených incidentov, z ktorej sa navzájom obviňujú ukrajinské vládne sily a proruskí separatisti. Samozvané separatistické republiky vyhlásili všeobecnú mobilizáciu s tvrdením, že ukrajinský prezident pripravuje útok na nimi ovládané územia. Kyjev takýto úmysel popiera a tvrdí, že ide len o zámienku pre hroziacu ruskú inváziu na Ukrajinu.