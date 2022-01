Oligarcha Abľazov je pripravený byť predsedom kazašskej dočasnej vlády

Paríž 8. januára (TASR) - Bývalý kazašský oligarcha Muchtar Abľazov, ktorý momentálne žije vo Francúzsku, je pripravený stať sa predsedom dočasnej vlády. Uviedol to v sobotňajšom rozhovore pre spravodajský web France Info.



Abľazov bol v roku 2017 v neprítomnosti v Kazachstane odsúdený na 20 rokov väzenia za spreneveru, ktorej sa údajne dopustil ako riaditeľ banky BTA. Podľa stanoviska francúzskeho úradu, ktorý rozhoduje v azylovom konaní, majú tieto obvinenia politický motív.



V rozhovore pre France Info Abľazov uviedol, že situáciu vo svojej vlasti, kde prepukli nepokoje sprevádzané násilnosťami, pozorne sleduje.



Domnieva sa, že obetí na strane civilistov je oveľa viac ako 26, ktoré nateraz priznáva kazašské ministerstvo vnútra.



Vyhlásil napríklad, že keď demonštranti chceli vziať útokom rezidenciu bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva, policajtov pri zásahu vystriedali snajperi, ktorí smrteľne postrelili najmenej 50 ľudí.



Vo svojom mobile Abľazov ukázal tímu France Info video s "nespočítateľnými vakmi" s telami zoradené na podlahe v márniciach dvoch nemocníc v metropole Alma-Ata, ktorá sa stala epicentrom nepokojov.



"Režim si stiahol masku a ukázal svoju krvilačnú tvár. Aký iný tyran na svete takto strieľa do davu? Ani Lukašenko v Bielorusku...," prízvukoval Abľazov v inom rozhovore - pre taliansky denník Corriere della Sera.



Podľa Abľazova budú protesty v Kazachstane pokračovať aj napriek "príchodu Rusov".



Protestné hnutie v Kazachstane Abľazov spája s bývalým autokratom Nazarbajevom, ktorý má v Kazachstane naďalej veľký vplyv a obrovský majetok v hodnote najmenej "200 miliárd dolárov".



"Krajina je chudobná, zatiaľ čo je mimoriadne bohatá. Ľudia to už neznesú, nenávidia to! Ukradol nám tridsať rokov života, ukradol budúcnosť krajiny. Veria, že musí ísť do väzenia," vyhlásil Abľazov na Nazarbajevovu adresu.



"Revolúcia sa neskončila, práve naopak, je to len začiatok," verí Abľazov.



Uznal, že demonštrantov je v posledných dňoch menej, ale "je to len dočasné, pretože bolo príliš veľa mŕtvych".



Abľazov pre France Info pripomenul, že toto protestné hnutie je svojím rozsahom bezprecedentné v histórii krajiny.



V odpovedi na otázku, či nepokoje v Kazachstane nie sú skutočne vyvolané zo zahraničia, ako to tvrdí kazašské vedenie, Abľazov odpovedal, že Kazachstan "nie je Ukrajina, kde iné štáty - ako Poľsko - majú silné záujmy."



Pripustil, že v prípade Kazachstanu by sa mohlo špekulovať o Turecku a jeho úlohe, ale vzápätí zdôraznil, že "táto revolta nemá za sebou cudzie mocnosti".



"Keď (ruský prezident Vladimir) Putin a (kazašský) režim povedia, že protest niekto manévruje zo zahraničia, každý si predstaví Ameriku," poznamenal Abľazov, pričom v rozhovore pre taliansky denník upozornil, že obe strany majú na mysli Francúzsko, kam on pred rokmi ušiel.



"Ja som ich nepriateľ číslo jeden," deklaroval Abľazov podľa Corriere.



Bývalý bankár tiež pre France Info uviedol, že je pripravený stať sa predsedom dočasnej kazašskej vlády.



Web France Info pritom súčasne pripomenul, že Abľazovovi pri návrate do Kazachstanu hrozí okamžité uväznenie. V roku 2017 bol totiž v neprítomnosti odsúdený na dvadsať rokov väzenia v prípade sprenevery, ktorej sa údajne dopustil, keď viedol banku BTA.



Abľazov v rozhovore odsúdil výzvu kazašského vedenia, s ktorou sa obrátilo na Moskvu - a ďalšie štáty z Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti - a žiadalo o vyslanie vojakov, aby v Kazachstane pomohli obnoviť poriadok.



"Ruská intervencia je okupácia. Musíme bojovať za oslobodenie krajiny, aby Putin opustil Kazachstan," vyzval Abľazov.



Apeloval súčasne na Európsku úniu, aby urýchlene prijala sankcie proti Rusku, pretože "inak už Rusko nikdy neodíde".



Abľazov, ktorý sa označuje za vodcu opozičného a protestného hnutia v Kazachstane, v rozhovore pre talianske noviny Corriere della Sera informoval, že vyzval lídrov Spojených štátov a európskych krajín, aby uvalili sankcie aj na jeho vlasť - Kazachstan.



V rozhovore pre tento denník Abľazov vyhlásil, že "Západ bol rukou, ktorá monštrum (Nazarbajevovho režimu) roky kŕmila. Nazarbajev sa stal silnejším, pretože Západ zavrel oči pred korupciou a zločinom....Ani teraz (Západ) nerobí nič, nech je len Kazachstan pod Putinovým jarmom".