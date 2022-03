Oligarcha Abramovič a ďalší vyjednávači mali podozrenie na otravu

Kyjev/Moskva 28. marca (TASR) - Ruský oligarcha Roman Abramovič a ďalší vyjednávači na rusko-ukrajinských mierových rozhovoroch mali po rokovaní začiatkom tohto mesiaca príznaky ako pri otrave. Informoval o tom v pondelok denník The Wall Street Journal (WSJ), ktorý sa odvolal na viaceré zdroje oboznámené s incidentom. Informáciu neskôr pre stanicu BBC potvrdila aj Abramovičova hovorkyňa.



"Abramovič sa spolu s ďalším ruským podnikateľom zúčastnil na rokovaniach po boku krymskotatárskeho zákonodarcu Rustema Umerova. Traja muži, ktorí sa zúčastnili na stretnutí v Kyjeve 3. a 4. marca, pocítili prvé príznaky otravy chemickými zbraňami," napísal WSJ.



Podľa denníka mali podráždené oči, ktoré im "neustále a bolestivo" slzili, a olupovala sa im koža na tvári a rukách. Od incidentu zo začiatku marca sa však ich stav zlepšil a ich životy neboli v ohrození.



"Ľudia oboznámení s touto záležitosťou obvinili z údajného útoku zástancov tvrdej línie v Moskve, ktorí chceli podľa nich sabotovať rozhovory o ukončení vojny," doplnil WSJ.



Osoba blízka Abramovičovi povedala, že nie je jasné, kto podnikol údajný útok. Podľa The Wall Street Journal západní experti, ktorí sa incidentom zaoberali, nedokázali určiť, či "symptómy spôsobila chemická alebo biologická látka alebo (išlo o) nejaký druh útoku pomocou elektromagnetického žiarenia". Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa tiež stretol s Abramovičom, nebol zrejme vystavený nebezpečenstvu, doplnil WSJ. Kremeľ neodpovedal na žiadosť o komentár k podozreniu, že Abramovič a ďalšie osoby trpeli príznakmi otravy.



Roman Abramovič, ktorý sa vo svete zviditeľnil kúpou londýnskeho futbalového klubu Chelsea, je na sankčnom zozname Británie aj Európskej únie. Podľa WSJ má blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a zapojil sa do pokusov o ukončenie vojny na Ukrajine krátko po tom, ako Moskva 24. februára spustila inváziu, tvrdia osoby oboznámené s touto záležitosťou.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že Abramovič bol spočiatku členom podvýboru ruského vyjednávacieho tímu a neskôr sa pokúšal pomôcť s humanitárnymi záležitosťami, najmä s evakuáciou ukrajinských civilistov z obliehaného mesta Mariupol. WSJ dodal, že Abramovičova matka pochádzala z Ukrajiny.