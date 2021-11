Oligarcha označil Zelenského tvrdenie o účasti na prevrate za lož

Kyjev 26. novembra (TASR) - Ukrajinský oligarcha Rinat Achmetov v piatok reagoval na vyhlásenie tamojšieho prezidenta Volodymyra Zelenského o svojej účasti na údajne plánovanom štátnom prevrate a označil ho za "úplnú lož". Informovala o tom agentúra UNIAN.



"Informácie, ktoré zverejnil Volodymyr Zelenskyj – o pokusoch zatiahnuť ma do nejakého prevratu – sú absolútna lož," napísal Achmetov v tlačovej správe.



"Som pobúrený šírením tohto klamstva bez ohľadu na to, aké sú pohnútky prezidenta. Moje stanovisko bolo a bude jednoznačné: Nezávislá, demokratická a zjednotená Ukrajina s Krymom a mojím rodným regiónom Donbasom. Moje činy sú v súlade s mojimi slovami," dodal.



Ukrajinský prezident Zelenskyj v piatok vyhlásil, že 1. alebo 2. decembra sa mal na Ukrajine odohrať štátny prevrat. Do diskusií o ňom sa údajne zapojili aj "niektorí predstavitelia Ruskej federácie a Ukrajiny". Túto informáciu podľa prezidenta potvrdzujú zvukové záznamy. Hlava štátu pozvala Achmetova, aby si prišiel vypočuť nahrávky, v ktorých sa spomína jeho meno. Zelenskyj však zdôraznil, že v zvukových záznamoch nebolo počuť oligarchov hlas.



Na tvrdenia ukrajinského prezidenta počas piatkového brífingu v Moskve reagoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Slová o plánovanom vojenskom prevrate za účasti Ruska kategoricky poprel.



"Rusko takéto veci vôbec nikdy nerobí," povedal Peskov podľa agentúry TASS.



Rinat Leonidovyč Achmetov sa narodil v Donecku a je tatárskeho pôvodu. Založil a ovláda konglomerát System Capital Management (SCM), ktorý zahŕňa viac ako 100 podnikov v oblasti hutníctva, baníctva, energetiky, bankovníctva, poisťovníctva, telekomunikácií a médií. Okrem toho je majiteľom futbalového klubu Šachtar Doneck. Jeho osobný majetok sa v júni 2021 odhadoval na vyše šesť a pol miliardy eur. Agentúra Bloomberg ho označila za najbohatšieho Ukrajinca.