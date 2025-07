Olivia Rodrigová sa zaskvela na Glastonbury aj s Robertom Smithom

Londýn 1. júla (TASR) - To najlepšie na festivale Glastonbury si nechala na záver americká speváčka Olivia Rodrigová, zdôrazňuje stanica BBC News. Po vystúpeniach interpretov ako The 1975 a Neil Young sa 22-ročná speváčka prezentovala sériou ostrých punk-popových hymien a úprimných balád o nespravodlivosti lásky v mladosti. Fanúšikov si získala duetom s Robertom Smithom z The Cure, „možno najlepším skladateľom, ktorý pochádza z Anglicka“, vyhlásila.



„Glastonbury bol odjakživa mojím vysnívaným festivalom a nemôžem uveriť, že dnes nastal ten deň,“ dodala. Pre speváčku, ktorá vydala svoj prvý singel „Drivers License“ len pred piatimi rokmi, bol tento koncert vrcholným momentom.



Päťdňový hudobný festival Glastobury prebiehal v uplynulom týždni neďaleko obce Pilton v anglickom grófstve Somerset. Návštevníci si mohli vychutnať vystúpenia stoviek skupín a interpretov, ktorí sa predstavili na viacerých pódiách.



Okrem hedlajnerov sa na hlavnom pódiu najslávnejšieho festivalu v Európe predstavili aj Alanis Morissette, Supergrass, Kaiser Chiefs, Nile Rodgers & Chic, The Libertines a ďalší. Rod Stewart vystúpil v rámci prestížneho bloku Legend's Slot. Na pódiu sa stretol so svojím spoluhráčom z kapely Faces Ronniem Woodom.



Keďže oficiálny názov podujatia je Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts (Glastonburský festival súčasných scénických umení), jeho program je rôznorodý. Zahŕňa hudbu, divadlo, kabaret, cirkus, čítania, besedy a workshopy, ktoré sa odohrávajú v rozličných priestoroch.



Festival Glastonbury, ktorý patrí k najväčším hudobným podujatiam na svete, sa koná od roku 1970. Jeho frekvencia je každoročná, s výnimkou „úhorových“ rokov (väčšinou v päťročných intervaloch), ktorých účelom je regenerácia pastvín Worthy Farm, na pozemku ktorej sa usporadúva.