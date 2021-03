Olympijské hry v Tokiu budú bez zahraničných divákov

Tokio 20. marca (TASR) - Na tohtoročných olympijských a paralympijských hrách v Tokiu sa nepredstavia diváci zo zahraničia. Japonskí organizátori to v sobotu oznámili predstaviteľom Medzinárodného olympijského a paralympijského výboru (MOV a MPV). Dôvodom je pandémia koronavírusu a obavy z jej ďalšieho šírenia.



Predstavitelia MOV a MPV "plne rešpektujú a akceptujú rozhodnutie organizátorov". Fanúšikom, ktorí si už zakúpili vstupenky, by mali preplatiť náklady.



Rozhodnutie o zahraničných divákoch padlo na sobotňajšom online mítingu, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia MOV, MPV, japonskej vlády, Tokia a organizátori hier. O zákaze vstupu zahraničných divákov sa hovorilo už niekoľko mesiacov, keďže podľa japonských úradov by to znamenalo veľké riziko na ďalšie šírenie pandémie. Tento krok vo veľkom podporovala aj japonská verejnosť. Krajina doteraz zaznamenala asi 8800 úmrtí na ochorenie COVID-19 a kontroluje šírenie vírusu lepšie ako iné krajiny.