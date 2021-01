Olympijského šampióna Kellera obvinili z účasti na útoku na Kapitol

New York 14. januára (TASR) - Päťnásobný olympijský medailista v plávaní Klete Keller z USA čelí obvineniu z účasti na výtržnostiach. Počas nich do Kapitolu, sídla amerického Kongresu vo Washingtone, vtrhol dav ľudí. V tom čase v ňom obe komory Kongresu na spoločnom zasadnutí mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra.



Podľa videozáznamov FBI bol Keller medzi demonštrantami. Plavec čelí obvineniu z vedomého vniknutia do budovy, kde bol zákaz vstupu, resp. v bránení výkonu funkcie vládnej moci. Tridsaťosemročný Keller štartoval na OH v rokoch 2000, 2004 a 2008. Získal na nich dve zlaté a jednu striebornú medailu v štafetách na 4x200-m kraul, resp. dva individuálne bronzy na 400 m v.sp.