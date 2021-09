O'Malley: Kríza okolo zneužívania si vyžaduje premenu pastorácie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Varšava 20. septembra (TASR) - Predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, kardinál Seán Patrick O'Malley, navrhuje, aby cirkev vo východnej a strednej Európe "".Podľa spravodajského webu Vatican News to kardinál O´Malley uviedol v príhovore, ktorým sa v nedeľu vo Varšave začala medzinárodná konferencia o ochrane neplnoletých.O'Malley následne navrhol tri kroky, ktoré by predstaviteľom cirkvi mohli pomôcť, aby lepšie chránili maloleté a zraniteľné osoby.Prvým krokom je načúvanie obetiam. Kardinál pripomenul, že svedectvá obetí bývajú "". Upozornil, že "".Kardinál v tejto súvislosti zdôraznil, že "" sa musí diať ". Pripomenul aj nutnosť nájsť komunikačné kanály, ktorých prostredníctvom by sa obete mohli obrátiť na cirkev, ak si to želajú.Druhým krokom je uznanie, že obetiam zneužívania sa stala krivda, a snaha o hlboké porozumenie tomu, čo prežili.Tretím krokom na ceste pastoračnej konverzie cirkvi je "", lebo mnohé obete zažili nespravodlivé zaobchádzanie a vo svojom utrpení boli cirkvou odmietnuté.O'Malley považuje za zásadné, aby sa vytvorili správne politiky, postupy a usmernenia, ktoré by boli pravidelne kontrolované a revidované; ako sa aj zabezpečila odborná príprava a previerky personálu cirkvi a dbalo sa o to, aby kánonické a občianske postupy boli aktuálne a vo vzájomnom súlade.Na konferencii vo Varšave, ktorá sa začala v nedeľu a potrvá do 22. septembra, sa zúčastňujú zástupcovia Svätej stolice a cirkví strednej a východnej Európy, ako aj laickí odborníci na danú problematiku.Cieľom konferencie je integrovať opatrenia v oblasti prevencie sexuálneho zneužívania maloletých. Bude sa zaoberať aj reakciou cirkvi na krízu sexuálneho zneužívania v danej časti sveta a ťažkosťami, s ktorými sa v boji proti tomuto javu stretáva.Pápež František zvolal na február roku 2019 do Vatikánu predsedov všetkých biskupských konferencií, aby sa na stretnutí o ochrane maloletých v Cirkvi zaoberali otázkou sexuálneho zneužívania maloletých členmi kléru. Konferencia vo Varšave sa zameriava na región strednej a východnej Európy.