< sekcia Zahraničie
Omán a Irán rokovali o bezpečnosti dopravy v Hormuzskom prielive
Rokovania sa uskutočnili počas návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího v Ománe.
Autor TASR
Maskat 17. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Ománu a Iránu v utorok rokovali o ochrane námorných koridorov a zabezpečení plynulej globálnej lodnej dopravy a obchodu. Hovorili aj o obnovení dialógu a rokovaní s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii napätia. Uviedlo to ománske ministerstvo zahraničných vecí. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.
Rokovania sa uskutočnili počas návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího v Ománe. O oživení komunikačných kanálov diskutoval s rezortným partnerom Badrom al-Búsajdím. „Cieľom tohto úsilia je rozšíriť oblasti vzájomného porozumenia medzi zainteresovanými stranami a zabrániť prehlbovaniu krízy a jej dôsledkov,“ uviedol ománsky rezort diplomacie.
Omán leží na južnom pobreží Hormuzského prielivu a v konflikte, ktorý sa začal americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zohráva úlohu sprostredkovateľa. Návšteva sa uskutočnila v čase, keď rastie počet útokov na tankery v prielive. Teherán naďalej narúša lodnú dopravu v tejto strategicky významnej vodnej ceste, zatiaľ čo Washington v reakcii na to udržiava námornú blokádu Iránu.
Hormuzským prielivom pred vypuknutím konfliktu prechádzala približne pätina svetových dodávok energonosičov. Bezpečnosť a voľný priechod úžinou patria k hlavným sporným bodom rokovaní o ukončení vojny, ktoré zatiaľ nepriniesli žiadny zásadný posun.
Rokovania sa uskutočnili počas návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího v Ománe. O oživení komunikačných kanálov diskutoval s rezortným partnerom Badrom al-Búsajdím. „Cieľom tohto úsilia je rozšíriť oblasti vzájomného porozumenia medzi zainteresovanými stranami a zabrániť prehlbovaniu krízy a jej dôsledkov,“ uviedol ománsky rezort diplomacie.
Omán leží na južnom pobreží Hormuzského prielivu a v konflikte, ktorý sa začal americko-izraelskými útokmi na Irán 28. februára, zohráva úlohu sprostredkovateľa. Návšteva sa uskutočnila v čase, keď rastie počet útokov na tankery v prielive. Teherán naďalej narúša lodnú dopravu v tejto strategicky významnej vodnej ceste, zatiaľ čo Washington v reakcii na to udržiava námornú blokádu Iránu.
Hormuzským prielivom pred vypuknutím konfliktu prechádzala približne pätina svetových dodávok energonosičov. Bezpečnosť a voľný priechod úžinou patria k hlavným sporným bodom rokovaní o ukončení vojny, ktoré zatiaľ nepriniesli žiadny zásadný posun.