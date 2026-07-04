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Omán chce s Francúzskom a Britániou udržať Hormuzský prieliv otvorený
Táto významná námorná trasa, cez ktorú preteká pätina svetovej ropy, bola počas vrcholiacej vojny medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom zablokovaná, čo viedlo k rastu globálnych cien palív.
Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) - Omán sa dohodol s Veľkou Britániou a Francúzskom, že budú spolupracovať na zabezpečení toho, aby Hormuzský prieliv zostal otvorený, uviedli v piatok britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Táto významná námorná trasa, cez ktorú preteká pätina svetovej ropy, bola počas vrcholiacej vojny medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom zablokovaná, čo viedlo k rastu globálnych cien palív. Trasa bola znovu otvorená v rámci krehkého prímeria medzi Teheránom a administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ománsky sultán, ktorý je kľúčovou diplomatickou spojkou medzi Iránom a USA, v uplynulých dňoch navštívil Paríž a Londýn v rámci úsilia o zabezpečenie prielivu pred budúcimi hrozbami.
V spoločnom vyhlásení Starmera a Macrona sa uvádza, že „Hormuzský prieliv je životne dôležitou tepnou globálnej ekonomiky. Obnovenie bezpečnej tranzitnej dopravy pre lode všetkých krajín cez prieliv je otázkou globálneho záujmu.“
„Ománsky sultanát súhlasil so spoluprácou so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom s cieľom zaistiť bezpečnosť plavby vo svojich zvrchovaných teritoriálnych vodách,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Toto vyhlásenie prichádza v čase, keď sa Spojené kráľovstvo a Francúzsko pripravujú na spustenie spojeneckej vojenskej misie s cieľom udržať Hormuzský prieliv bez budúcich blokád.
Starmer a Macron uviedli, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko opätovne potvrdzujú svoj spoločný záväzok k regionálnej stabilite, rešpektovaniu suverenity všetkých štátov a svoju ochotu udržiavať úzku spoluprácu s partnermi s cieľom podporiť globálnu bezpečnosť, slobodu plavby a medzinárodné právo.
Táto významná námorná trasa, cez ktorú preteká pätina svetovej ropy, bola počas vrcholiacej vojny medzi Iránom, Spojenými štátmi a Izraelom zablokovaná, čo viedlo k rastu globálnych cien palív. Trasa bola znovu otvorená v rámci krehkého prímeria medzi Teheránom a administratívou amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Ománsky sultán, ktorý je kľúčovou diplomatickou spojkou medzi Iránom a USA, v uplynulých dňoch navštívil Paríž a Londýn v rámci úsilia o zabezpečenie prielivu pred budúcimi hrozbami.
V spoločnom vyhlásení Starmera a Macrona sa uvádza, že „Hormuzský prieliv je životne dôležitou tepnou globálnej ekonomiky. Obnovenie bezpečnej tranzitnej dopravy pre lode všetkých krajín cez prieliv je otázkou globálneho záujmu.“
„Ománsky sultanát súhlasil so spoluprácou so Spojeným kráľovstvom a Francúzskom s cieľom zaistiť bezpečnosť plavby vo svojich zvrchovaných teritoriálnych vodách,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Toto vyhlásenie prichádza v čase, keď sa Spojené kráľovstvo a Francúzsko pripravujú na spustenie spojeneckej vojenskej misie s cieľom udržať Hormuzský prieliv bez budúcich blokád.
Starmer a Macron uviedli, že Spojené kráľovstvo a Francúzsko opätovne potvrdzujú svoj spoločný záväzok k regionálnej stabilite, rešpektovaniu suverenity všetkých štátov a svoju ochotu udržiavať úzku spoluprácu s partnermi s cieľom podporiť globálnu bezpečnosť, slobodu plavby a medzinárodné právo.