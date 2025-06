Omán potvrdil, že sa uskutoční šieste kolo rokovaní medzi Iránom a USA

Maskat 12. júna (TASR) - V nedeľu sa v ománskej metropole Maskat uskutoční šieste kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe medzi USA a Iránom. Vo štvrtok ráno to potvrdil ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí na sociálnej sieti X. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



„S potešením potvrdzujem, že šieste kolo rokovaní medzi Iránom a USA sa uskutoční túto nedeľu 15. júna v Maskate,“ napísal šéf ománskej diplomacie.



Teherán aj Washington už v priebehu týždňa avizovali, že sa uskutoční stretnutie ich predstaviteľov. Sprostredkovateľ rozhovorov Omán ich oficiálne potvrdil až vo štvrtok.



Americký prezident Donald Trump chce dosiahnuť novú dohodu s Iránom, ktorá by obmedzila jeho jadrové aktivity. Teheránu pohrozil bombardovaním, ak diplomacia neuspeje. Rozhovory s Iráncami označil za náročné a v stredajšom rozhovore povedal, že je menej presvedčený o súhlase Iránu s ukončením obohacovania uránu.



Búsajdí rokovania medzi Washingtonom a Teheránom potvrdil niekoľko hodín po tom, čo USA ohlásili stiahnutie časti svojho personálu z veľvyslanectiev a konzulátov v Iraku a ďalších krajín Blízkeho východu. Podľa predstaviteľov Spojených štátov a Európy, na ktorých sa odvoláva denník New York Times, USA to urobili pre zámer Izraela čoskoro zaútočiť na Irán.