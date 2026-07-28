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Omán predstavil Iránu návrh na správu Hormuzského prielivu
Boje sa pozastavili v júni po podpise memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, no v júli došlo k ich obnoveniu.
Autor TASR
Maskat 28. júla (TASR) - Omán predstavil Iránu návrh na spoločný regionálny mechanizmus pre správu Hormuzského prielivu, ktorý by bol založený na dobrovoľných príspevkoch. Pre agentúru Reuters to v utorok povedal zdroj z Perzského zálivu, informuje TASR.
Podľa návrhu, ktorý má podporu v regióne, by Irán nemal výhradnú kontrolu nad týmto strategickým prielivom, priblížil zdroj hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity. Návrh vychádza z príkladu Melackého prielivu, kde jeho využívatelia dobrovoľne prispievajú na financovanie plavby, environmentálnej ochrany, ako aj pátracích a záchranných operácií. Melacký prieliv spája Juhočínske a Andamanské more, medzi Malajským polostrovom a indonézskym ostrovom Sumatra.
Iránske médiá v utorok informovali, že minister zahraničných vecí Abbás Arákčí osobitne telefonoval so svojimi náprotivkami z Ománu a Saudskej Arábie - Badrom al-Búsajdím a Fajsalom bin Farhánom.
Počas týchto rozhovorov, ktoré sa podľa agentúry Reuters uskutočnili v pondelok, „vyzdvihli potrebu posilniť spoluprácu a zintenzívniť spoločné diplomatické úsilie zamerané na nastolenie stability v regióne a eliminovanie neistoty v Hormuzskom prielive, spôsobenej agresívnymi krokmi Spojených štátov“.
AFP pripomína, že Irán kontroluje túto strategickú námornú trasu od začiatku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na islamskú republiku.
Boje sa pozastavili v júni po podpise memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, no v júli došlo k ich obnoveniu. Spojené štáty počas uplynulého víkendu opäť pozastavili letecké údery na Irán, ktoré podnikali každú noc počas takmer dvoch týždňov. Pozastavenie útokov prinieslo podľa Reuters nádej na diplomatické riešenie, ktoré by viedlo k obnoveniu plavby v Hormuzskom prielive.
Americký prezident Donald Trump v pondelok v rozhovore pre portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a so zámerom dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlych vojenských operácií.
Podľa návrhu, ktorý má podporu v regióne, by Irán nemal výhradnú kontrolu nad týmto strategickým prielivom, priblížil zdroj hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity. Návrh vychádza z príkladu Melackého prielivu, kde jeho využívatelia dobrovoľne prispievajú na financovanie plavby, environmentálnej ochrany, ako aj pátracích a záchranných operácií. Melacký prieliv spája Juhočínske a Andamanské more, medzi Malajským polostrovom a indonézskym ostrovom Sumatra.
Iránske médiá v utorok informovali, že minister zahraničných vecí Abbás Arákčí osobitne telefonoval so svojimi náprotivkami z Ománu a Saudskej Arábie - Badrom al-Búsajdím a Fajsalom bin Farhánom.
Počas týchto rozhovorov, ktoré sa podľa agentúry Reuters uskutočnili v pondelok, „vyzdvihli potrebu posilniť spoluprácu a zintenzívniť spoločné diplomatické úsilie zamerané na nastolenie stability v regióne a eliminovanie neistoty v Hormuzskom prielive, spôsobenej agresívnymi krokmi Spojených štátov“.
AFP pripomína, že Irán kontroluje túto strategickú námornú trasu od začiatku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla 28. februára po americko-izraelských útokoch na islamskú republiku.
Boje sa pozastavili v júni po podpise memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, no v júli došlo k ich obnoveniu. Spojené štáty počas uplynulého víkendu opäť pozastavili letecké údery na Irán, ktoré podnikali každú noc počas takmer dvoch týždňov. Pozastavenie útokov prinieslo podľa Reuters nádej na diplomatické riešenie, ktoré by viedlo k obnoveniu plavby v Hormuzskom prielive.
Americký prezident Donald Trump v pondelok v rozhovore pre portál Axios prezradil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a so zámerom dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlych vojenských operácií.