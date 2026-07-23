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Omán v reakcii na útoky potvrdil, že pracuje na obnovení rokovaní
Húsíovia sa v stredu prihlásili k útokom na tankery v Červenom mori, dôležitej námornej trase.
Autor TASR
Maskat 23. júla (TASR) - Omán vo štvrtok oznámil, že sa snaží o obnovenie rokovaní medzi jemenskými povstalcami húsíjami a Saudskou Arábiou. Agentúra AFP pripomína, že Maskat dlhodobo pôsobí ako sprostredkovateľ a najnovším vyjadrením reagoval na stredajší útok proiránskych militantov na saudskoarabskú loď v Červenom mori, píše TASR.
Ománske ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo „hlboké znepokojenie“ nad situáciou v Červenom mori a dodalo, že „v súčasnosti spolupracuje so svojimi bratmi v Saudskej Arábii, jemenskými stranami a osobitným vyslancom OSN pre Jemen s cieľom obnoviť politický proces a plán na dosiahnutie bezpečnosti a stability v regióne“.
Húsíovia sa v stredu prihlásili k útokom na tankery v Červenom mori, dôležitej námornej trase. Zdroj z Rijádu, ktorý citovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA, následne potvrdil, že zasiahnuté bolo aj plavidlo Encelia patriace saudskoarabskej spoločnosti. Útok údajne spôsobil požiar na prove lode, no všetci členovia posádky sú podľa zdroja v poriadku.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.
Ománske ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo „hlboké znepokojenie“ nad situáciou v Červenom mori a dodalo, že „v súčasnosti spolupracuje so svojimi bratmi v Saudskej Arábii, jemenskými stranami a osobitným vyslancom OSN pre Jemen s cieľom obnoviť politický proces a plán na dosiahnutie bezpečnosti a stability v regióne“.
Húsíovia sa v stredu prihlásili k útokom na tankery v Červenom mori, dôležitej námornej trase. Zdroj z Rijádu, ktorý citovala saudskoarabská štátna tlačová agentúra SPA, následne potvrdil, že zasiahnuté bolo aj plavidlo Encelia patriace saudskoarabskej spoločnosti. Útok údajne spôsobil požiar na prove lode, no všetci členovia posádky sú podľa zdroja v poriadku.
Jemenskí povstalci podporovaní Iránom v pondelok vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie. Pohrozili útokmi na všetky tankery a plavidlá, ktoré využívajú saudskoarabské prístavy. Ich cieľom je úplné uzavretie strategickej úžiny Báb al-Mandab pre tieto lode. Podľa vyhlásenia vojenského hovorcu húsíov ide o odvetu za saudskoarabský útok na medzinárodné letisko v Saná a dlhoročnú blokádu Jemenu.