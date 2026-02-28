< sekcia Zahraničie
Arabskí lídri vyzývajú na zastavenie eskalácie v Iráne
Maskat 28. februára (TASR) - Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí, ktorý sprostredkovával rozhovory medzi USA a Iránom, v sobotu vyjadril znepokojenie nad vlnou amerických a izraelských útokov na Irán a vyzval Washington, aby sa „ďalej nezaplietal“ do vojny, ktorá sa ho netýka, píše TASR.
„Som zdesený. Seriózne a aktívne rokovania boli opäť narušené,“ uviedol Badr al-Búsajdí vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X a citovanom agentúrou AFP.
„Vyzývam Spojené štáty, aby sa do konfliktu ďalej nezapájali. Toto nie je vaša vojna,“ dodal ománsky minister, ktorý začiatkom tohto týždňa sprostredkoval nepriame rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. „Toto neprospieva ani záujmom Spojených štátov, ani cieľu, ktorým je svetový mier,“ dodal v príspevku na X.
Omán sa v posledných rokoch profiluje ako diplomatický sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, pravidelne hostí neformálne rokovania a snaží sa zmierniť napätie v regióne, najmä po zintenzívnení americko-iránskych konfliktov a po izraelských útokoch na Irán. Búsajdí opakovane upozorňuje, že eskalácia násilia môže ohroziť mier v regióne a destabilizovať ho.
Izrael v sobotu spustil novú sériu útokov proti Iránu. Americký prezident Donald Trump následne oznámil, že operáciu proti Iránu spustila aj americká armáda. Irán v odvete útočí na ciele v Izraeli, ako aj vo viacerých krajinách Blízkeho východu, kde sa nachádzajú americké vojenské základne. Iránske útoky na svojom území hlásili Katar, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Kuvajt, ktoré sú spojencami USA.
Katarský emir Tamím bin Hamad Ál Sání a saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán v sobotu popoludní po spoločnom telefonáte vyzvali na zastavenie eskalácie konfliktu v regióne a návrat k dialógu. Vyjadrili sa tak po tom, čo Irán v odvete za útoky Izraela a Spojených štátov zasiahol štyri krajiny v Perzskom zálive. Upozornila na to agentúra AFP.
„Obe strany zdôraznili potrebu okamžitého zastavenia akýchkoľvek eskalačných krokov a návratu k rokovaciemu stolu s cieľom zachovať regionálnu bezpečnosť a zabrániť širšej konfrontácii“, uviedol katarský panovník vo vyhlásení.
Irán v reakcii na údery Spojených štátov a Izraela zaútočil na americké vojenské zariadenia v Katare, Bahrajne, Kuvajte a Spojených arabských emirátoch (SAE). Úrady v SAE potvrdili, že pri údere na základňu v Abú Zabí zahynula najmenej jedna osoba.
Útoky Izraela a USA medzičasom odsúdil Irak. Vojenský hovorca irackého premiéra označil konanie oboch krajín „za neoprávnenú agresiu proti islamskej republike“ a varoval pred dôsledkami agresie voči irackým objektom. Vystríhal zároveň pre využívaním irackého vzdušného priestoru na údery proti Iránu.
Palestínske militantné hnutie Hamas sa podľa portálu Times of Israel postavilo za svojho spojenca v Teheráne a vyzvalo na jednotu v moslimskom svete. Spojené štáty a Izrael obvinilo zo snahy prekresliť mapu Blízkeho východu „s cieľom vytvoriť ‚Veľký Izrael‘ na úkor arabských a moslimských krajín“.
Odvetné útoky Iránu jasne odsúdilo jordánske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré vyzvalo na „zdržanlivosť, dialóg a diplomatické riešenie“.
