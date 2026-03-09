Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ománsky sultán zablahoželal ku zvoleniu novému vodcovi Iránu

Na archívnej snímke Modžtaba Chameneí. Foto: TASR/AP

Omán bol sprostredkovateľom v nedávnych rokovaniach medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré stroskotali po začiatku americko-izraelských útokov na ciele v Iráne.

Autor TASR
Maskat 9. marca (TASR) - Ománsky sultán Hajtham bin Tárik Ál Saíd v pondelok zablahoželal Modžtabovi Chameneímu k jeho zvoleniu za nového iránskeho najvyššieho vodcu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Jeho Veličenstvo sultán Hajtham bin Tárik - nech ho Boh chráni a zachová - zaslal telegram s blahoželaniami Jeho Eminencii ajatolláhovi Modžtabovi Chameneímu pri príležitosti jeho zvolenia za najvyššieho vodcu Iránskej islamskej republiky,“ napísala ománska tlačová agentúra ONA.

