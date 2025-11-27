Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. november 2025Meniny má Milan
< sekcia Zahraničie

Ombudsman EÚ viní EK z nesprávneho postupu pri príprave návrhov

.
Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

EK reagovala, že odporúčania dôkladne preskúma.

Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) nedodržala správny úradný postup pri príprave niektorých legislatívnych návrhov a konala príliš rýchlo, konštatovala vo štvrtok európska ombudsmanka Teresa Anjinhová. Informuje o tom TASR podľa správ portálu Politico a agentúr AFP a Reuters.

Úrad európskej ombudsmanky, ktorý však nemá výkonné právomoci, zistil „viaceré procedurálne nedostatky“, ktoré „predstavujú nesprávny úradný postup“ pri tom, ako EK pripravovala návrhy na revíziu pravidiel EÚ o transparentnosti dodávateľských reťazcov, financovaní poľnohospodárstva a migrácii. Poukázal pritom na „zlyhanie pri hľadaní širokej a vyváženejšej konzultácie“ k návrhom.

Zistenia prichádzajú v čase, keď sa EK snaží urýchlene presadiť rozsiahly balík legislatívnych úprav zameraných na zjednodušenie pravidiel pre podniky a posilnenie globálnej konkurencieschopnosti Únie.

Zverejnené výsledky sú záverom troch samostatných vyšetrovaní, ktoré úrad spustil na základe sťažností občianskej spoločnosti. EK vinili z obchádza vlastných pravidiel „lepšej regulácie“, určujúce postupy pri tvorbe legislatívnych návrhov.

„Komisia musí vedieť reagovať na rôzne situácie naliehavo, najmä v súčasnom geopolitickom kontexte,“ poznamenala Anjinhová. „Zároveň však musí zabezpečiť, aby zodpovednosť a transparentnosť zostali súčasťou jej legislatívnych procesov a aby občanom jasne vysvetľovala svoje kroky,“ doplnila.

Podľa jej záverov EK neposkytla dostatok dôkazov, ktoré by verejnosti odôvodnili naliehavosť predkladaných legislatívnych návrhov. Ombudsmanka preto odporučila, aby únijná exekutíva v budúcnosti postupovala transparentnejšie, dôslednejšie sa opierala o fakty a zabezpečila širšiu mieru zapojenia dotknutých strán.

EK reagovala, že odporúčania dôkladne preskúma. Trvá však na tom, že predložila dôveryhodné dôkazy o problémoch a potrebných opatreniach a že jej rozhodovanie bolo podporené konzultáciami.

Európsky ombudsman rieši podnety týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Môže konať na základe sťažností občanov aj z vlastnej iniciatívy. Každoročne predkladá Európskemu parlamentu správu o výsledkoch svojej činnosti. Anjinhová zastáva funkciu od februára tohto roka.
.

Neprehliadnite

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom