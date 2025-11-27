< sekcia Zahraničie
Ombudsman EÚ viní EK z nesprávneho postupu pri príprave návrhov
EK reagovala, že odporúčania dôkladne preskúma.
Autor TASR
Brusel 27. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) nedodržala správny úradný postup pri príprave niektorých legislatívnych návrhov a konala príliš rýchlo, konštatovala vo štvrtok európska ombudsmanka Teresa Anjinhová. Informuje o tom TASR podľa správ portálu Politico a agentúr AFP a Reuters.
Úrad európskej ombudsmanky, ktorý však nemá výkonné právomoci, zistil „viaceré procedurálne nedostatky“, ktoré „predstavujú nesprávny úradný postup“ pri tom, ako EK pripravovala návrhy na revíziu pravidiel EÚ o transparentnosti dodávateľských reťazcov, financovaní poľnohospodárstva a migrácii. Poukázal pritom na „zlyhanie pri hľadaní širokej a vyváženejšej konzultácie“ k návrhom.
Zistenia prichádzajú v čase, keď sa EK snaží urýchlene presadiť rozsiahly balík legislatívnych úprav zameraných na zjednodušenie pravidiel pre podniky a posilnenie globálnej konkurencieschopnosti Únie.
Zverejnené výsledky sú záverom troch samostatných vyšetrovaní, ktoré úrad spustil na základe sťažností občianskej spoločnosti. EK vinili z obchádza vlastných pravidiel „lepšej regulácie“, určujúce postupy pri tvorbe legislatívnych návrhov.
„Komisia musí vedieť reagovať na rôzne situácie naliehavo, najmä v súčasnom geopolitickom kontexte,“ poznamenala Anjinhová. „Zároveň však musí zabezpečiť, aby zodpovednosť a transparentnosť zostali súčasťou jej legislatívnych procesov a aby občanom jasne vysvetľovala svoje kroky,“ doplnila.
Podľa jej záverov EK neposkytla dostatok dôkazov, ktoré by verejnosti odôvodnili naliehavosť predkladaných legislatívnych návrhov. Ombudsmanka preto odporučila, aby únijná exekutíva v budúcnosti postupovala transparentnejšie, dôslednejšie sa opierala o fakty a zabezpečila širšiu mieru zapojenia dotknutých strán.
EK reagovala, že odporúčania dôkladne preskúma. Trvá však na tom, že predložila dôveryhodné dôkazy o problémoch a potrebných opatreniach a že jej rozhodovanie bolo podporené konzultáciami.
Európsky ombudsman rieši podnety týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Môže konať na základe sťažností občanov aj z vlastnej iniciatívy. Každoročne predkladá Európskemu parlamentu správu o výsledkoch svojej činnosti. Anjinhová zastáva funkciu od februára tohto roka.
Úrad európskej ombudsmanky, ktorý však nemá výkonné právomoci, zistil „viaceré procedurálne nedostatky“, ktoré „predstavujú nesprávny úradný postup“ pri tom, ako EK pripravovala návrhy na revíziu pravidiel EÚ o transparentnosti dodávateľských reťazcov, financovaní poľnohospodárstva a migrácii. Poukázal pritom na „zlyhanie pri hľadaní širokej a vyváženejšej konzultácie“ k návrhom.
Zistenia prichádzajú v čase, keď sa EK snaží urýchlene presadiť rozsiahly balík legislatívnych úprav zameraných na zjednodušenie pravidiel pre podniky a posilnenie globálnej konkurencieschopnosti Únie.
Zverejnené výsledky sú záverom troch samostatných vyšetrovaní, ktoré úrad spustil na základe sťažností občianskej spoločnosti. EK vinili z obchádza vlastných pravidiel „lepšej regulácie“, určujúce postupy pri tvorbe legislatívnych návrhov.
„Komisia musí vedieť reagovať na rôzne situácie naliehavo, najmä v súčasnom geopolitickom kontexte,“ poznamenala Anjinhová. „Zároveň však musí zabezpečiť, aby zodpovednosť a transparentnosť zostali súčasťou jej legislatívnych procesov a aby občanom jasne vysvetľovala svoje kroky,“ doplnila.
Podľa jej záverov EK neposkytla dostatok dôkazov, ktoré by verejnosti odôvodnili naliehavosť predkladaných legislatívnych návrhov. Ombudsmanka preto odporučila, aby únijná exekutíva v budúcnosti postupovala transparentnejšie, dôslednejšie sa opierala o fakty a zabezpečila širšiu mieru zapojenia dotknutých strán.
EK reagovala, že odporúčania dôkladne preskúma. Trvá však na tom, že predložila dôveryhodné dôkazy o problémoch a potrebných opatreniach a že jej rozhodovanie bolo podporené konzultáciami.
Európsky ombudsman rieši podnety týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Môže konať na základe sťažností občanov aj z vlastnej iniciatívy. Každoročne predkladá Európskemu parlamentu správu o výsledkoch svojej činnosti. Anjinhová zastáva funkciu od februára tohto roka.