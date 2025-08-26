< sekcia Zahraničie
Ombudsman podpísal memorandum o spolupráci pre návrat unesených detí
Memorandum vytvára podľa ombudsmana rámec spolupráce pri ochrane detí priamo alebo nepriamo zasiahnutých ozbrojeným konfliktom.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský podpísal v utorok memorandum o porozumení s Emile Foundation v súvislosti so snahou pomôcť prinavrátiť domov Rusmi unesené ukrajinské deti. Dokument považuje za dôležitý krok v úsilí posilniť ochranu práv detí, ktoré sa stali obeťami vojenskej agresie. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„Deti patria medzi najzraniteľnejších účastníkov konfliktov - strácajú svoj domov, bezpečie, prístup k vzdelaniu a často aj základný pocit istoty. Našou povinnosťou je urobiť všetko pre to, aby ich práva boli rešpektované a chránené,“ zdôrazňuje Dobrovodský.
Memorandum vytvára podľa ombudsmana rámec spolupráce pri ochrane detí priamo alebo nepriamo zasiahnutých ozbrojeným konfliktom. Zaväzuje k výmene skúseností a odborných poznatkov, k metodickej podpore, k príprave odporúčaní pre verejné inštitúcie a medzinárodné organizácie. Práve v spojení odborných kapacít vidí možnosť posilnenia systému ochrany detí a vytvorenia konkrétnych nástrojov účinnej pomoci, aby sa mohli ukrajinské deti vrátiť k svojim rodinám.
Podpis memoranda však nie je podľa ombudsmana iba formálnym aktom. „Je to jasné posolstvo, že spoločnosť nesmie zabúdať na deti, ktoré sú obeťami vojny. Naopak, musíme stáť pri nich a hľadať spôsoby, ako im prinavrátiť bezpečie, dôstojnosť a nádej,“ odkazuje Dobrovodský.
