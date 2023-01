Ombudsmani z Ruska a Ukrajiny sa stretnú v Turecku

Moskva/Kyjev 9. januára (TASR) - Ruská komisárka pre ľudské práva Tatiana Moskaľkovová sa má tento týždeň stretnúť v Turecku so svojím ukrajinským náprotivkom Dmytrom Lubincom. Oznámila to v pondelok ruským médiám, pričom TASR túto správu prevzala z nemeckej agentúry DPA.



"Potvrdzujem, že plánujem takéto stretnutie," citovala Moskaľkovovú ruská agentúra Interfax.



Informáciu o plánovanom stretnutí neskôr potvrdila aj ukrajinská strana s tým, že rokovania sa okrem iného majú týkať otázky "návratu civilných rukojemníkov, ktorých Rusko hromadne zadržiava na dočasne okupovanom území Ukrajiny".



Stretnutie sa má uskutočniť na okraj rozsiahlej schôdze ľudskoprávnych predstaviteľov jednotlivých krajín sveta, ktorá sa bude konať od štvrtka do soboty v Turecku.