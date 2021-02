Ombudsmanka: ECDC nemá z členských krajín dostatok údajov o pandémii

Brusel 9. februára (TASR) - Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) nemá dostatok údajov z členských krajín EÚ o pandémii koronavírusu SARS-CoV-2 a v niektorých svojich rozhodnutiach nie je dostatočne transparentné. Oznámila to v utorok ombudsmanka Európskej únie Emily O'Reillyová, píše agentúra DPA.



"Transparentnosť a zodpovednosť by mali byť základom inštitúcie, ktorá sa podieľa na ochrane verejného zdravia," uviedla O'Reillyová v tlačovom vyhlásení.



ECDC podľa jej vyjadrení nebolo transparentné v súvislosti s výmenou informácii s Čínskym centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CCDC) a niektoré z prieskumov, ktoré ECDC uskutočnilo začiatkom minulého roka, neboli zverejnené.



Stredisko malo podľa O'Reillyovej v komunikácii s verejnosťou urobiť "oveľa viac s cieľom vysvetliť, ako a na základe akých vedeckých dôkazov sú jeho hodnotenia založené".



ECDC takisto podľa O'Reillyovej nebolo schopné zozbierať nezávislé údaje, čo znamená, že sa spolieha na neúplné dáta. Stredisku to znemožňuje účinne koordinovať kroky členských krajín EÚ, dodala ombudsmanka.



"Úrady z členských krajín príliš často neboli schopné nahlásiť ECDC úplné údaje, alebo na žiadosti o dôležité údaje ani neodpovedali," povedala a dodala, že by sa tým mali zaoberať zákonodarcovia EÚ.



Európsky ombudsman vyšetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, pričom koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažností občanov členských krajín, pripomína DPA. Ombudsman predkladá každý rok Európskemu parlamentu správu o výsledku svojich vyšetrovaní.