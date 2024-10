Ombudsmanka EÚ kritizovala komisiu pre migračnú dohodu s Tuniskom

Brusel 23. októbra (TASR) - Európska ombudsmanka Emily O'Reillyová v stredu kritizoval Európsku komisiu (EK) za to, že v rámci spornej migračnej dohody s Tuniskom nestanovila podmienky na obmedzenie financovania severoafrickej krajiny, pokiaľ v nej dôjde k porušovaniu ľudských práv. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Komisia je povinná zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ nepodporovali činnosti porušujúce ľudské práva," uvádza sa vo vyhlásení. Brusel vlani ponúkol Tunisku pomoc vo výške približne miliardy eur, ktorá sa mala čiastočne využiť aj na boj proti nelegálnej migrácii do EÚ. Došlo k tomu napriek obvineniam z porušovania ľudských práv namiereným proti tuniskej vláde, pripomína DPA.



Dohoda zahŕňala približne 135 miliónov na posilnenie ochrany hraníc, odbornú prípravu a technickú podporu tuniskej pohraničnej stráže, ako aj boj s nezákonným prevážaním ľudí. Podľa komisie sa na to doposiaľ vyčlenilo 68 miliónov dolárov. O'Reillyová začala vyšetrovať dohodu začiatkom tohto roka.



V rámci svojich zistení informovala, že Komisia nezverejnila hodnotenie rizika v otázke porušovania ľudských práv a nezverejnila podklady, z ktorých vychádzala pred podpisom dohody napriek obavám o stav ľudských práv v Tunisku, uvádza tlačová správa.



O'Reillyová preto vyzvala Komisiu, aby zverejnila hodnotenia rizika a tiež stanovila kritériá na pozastavenie financovania v prípade, že došlo k porušeniu ľudských práv. Žiadala zároveň podporu Komisie pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu (IOM) a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR) pri vytváraní mechanizmu na podávanie sťažností.



Komisia sa oboznámila s odporúčaniami a "je pripravená zvážiť potenciálne možnosti zlepšenia, najmä pokiaľ ide o monitorovanie ľudských práv", uviedla hovorkyňa EK.